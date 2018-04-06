《經濟學人》：台灣再成中美關係「衝突熱點」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國與中國貿易戰升高之際，英國《經濟學人》最新撰文指出，台灣在安全議題上的重要性，再度急遽升高，台灣即使不想成為中美衝突熱點，也無法避免。

英國《經濟學人》（Economist）昨(5)日以「台灣再度成為中美之間的衝突熱點」（Taiwan is again becoming a flashpoint between China and America）為題撰文表示，美國總統川普，先是在就職前和蔡英文總統通電話，又在3月簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台高層官員互訪，觸怒北京當局。

文章還提到，美國的政策出現轉變，友台官員陸續上任，薛瑞福（Randall Schriver）出任國防部亞太事務助理部長，而主張打「台灣牌」反制中國的前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）也出任國家安全顧問。



此外，國務院負責印太策略的東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）3月底曾經訪台。他在發表演說時表示，不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外。黃之瀚還向蔡英文總統保證，美國對台灣的支持比以前更加堅定。



文章指出，訪問北京的美方要員被告知，「台灣旅行法」鼓勵的台美交流可能踰越中國的紅線。而且這個問題比習近平面對的其他兩個重大挑戰更形危險。第一是關於北韓非核化問題的微妙峰會；第二是美國和中國之間的貿易戰。



中國駐美公使李克新，去年12月警告川普不要簽署「台灣旅行法」，他曾對美國國會議員表示，美國軍艦抵達高雄港之日，就是武力解放台灣之時。

中國國家主席習近平上月還親自警告，任何「分裂中國」的行動將面臨「歷史的懲罰」。這類警告對台灣多少造成影響。



《經濟學人》文章指出，即使民進黨內對於應該支持「台灣旅行法」到何種程度，也有不同看法。蔡英文總統本人，態度也相當謹慎，避免觸怒中國。台灣人不希望成為大國博弈下的棋子。



但倘若中國認為美國仍企圖改變台灣現狀，情況又會如何？習近平曾表示，台灣「問題」不能留給後代處理。如今他大權在握，若不動用權力阻止台灣脫離，恐遭國內民族主義者嚴厲抨擊。正因如此，台灣在安全議題上的重要性再次急遽升高，台灣即使不願成為衝突熱點，也無法避免。