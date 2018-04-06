沙國電影院歷經35年終解禁！首波電影《黑豹》打頭陣

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合外電報導）沙烏地阿拉伯沉寂35年的電影院終於將重新開張！當局在4日表示，與AMC娛樂有限公司達成協議，將在未來5年間開設40家電影院。

令人意外的是，沙烏地阿拉伯新的電影院將不比照大部分的公共場合進行性別的分隔，而第一部預備在4月18日上映的電影是漫威系列最新的英雄《黑豹》。

其實二十世紀早期沙烏地阿拉伯是有電影院的，但到了1980年代左右，因伊斯蘭勢力在阿拉伯地區上升，民風保守，擁有至高無上權力的神職人員認為西方電影「傷風敗俗」，戲院變被迫一間間的關門。

直到今日，沙國王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）重新推動興建電影院，並表示將解除電影院的禁令，這名現年32歲的王儲在沙國王室長久以來的內部鬥爭中脫穎而出，也陸續與各國領袖會面，並致力於推動國內的高度自由化，包括讓婦女駕車的權利。

豪華電影院將配置600席皮革座椅，劇場式的台階座位與包廂，連洗手間都是以大理石打造。AMC娛樂有限公司為中國萬達集團旗下跨國連鎖影城，據知，該集團將在沙國將在未來五年於沙國開設40間戲院，並在2030年之前達到100間。《路透社》報導，電影院為沙國近年來的新興產業，預估將可創造三萬個工作機會。

電影《黑豹》的劇情描述非洲國家瓦干達在部落時期曾有隕石落在其國土內，並帶來大量稀有的金屬「汎合金」(Vibranium)，該金屬為一種虛構金屬，其最為人所知是用以製造美國隊長的圓盾，由於這種極具軍事意義的礦產資源引來各方人士爭奪，瓦干達選擇偽裝成貧窮的農業小國。

該片自二月上映至今，全球票房已達一百二十萬美元，成為影史上票房收入第十名，另外，該片也是twitter上最被廣泛討論的電影，根據美聯社報導，該片在Twitter被提及將近三千五百次之多。