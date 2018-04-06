成大團隊自製台版農用無人機   精準定位助噴灑農藥

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）為解決長期以來農業人力不足的問題，成大航太系研究生團隊，開發出台灣版農用無人機，因應台灣農地特性，透過精準定位，幫助農民噴灑農藥，可以有效降低農藥用量和成本。

成功大學航空太空工程系研究所學生團隊，開發設計農用無人飛機，是希望將無人飛機技術導入農業，取代傳統人力噴灑農藥的方式，協助提升農業產量，解決缺工問題。

成大團隊也成立擎壤科技股份有限公司，建立台灣農用無人機品牌，預計下半年產品正式上線。

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根據擎壤科技官網介紹，該團隊提供農民兩種服務模式：代噴服務與販售機台。

■代噴服務針對農地較零散的農民，給予專業的噴灑服務，可以降低勞力成本，與缺工問題

■販售機台則是針對農地面積較大之雇主，除了販售之外，也給予顧客無人機安全飛行教育訓練。

中央社日前引述團隊成員陳恆燈說，為瞭解農民需求，團隊成員自去年3月開始調查，拜訪許多農民，甚至也捲起袖子，到田裡實地操作，希望讓無人機的設計，更接近農民需要。

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陳恆燈表示，農地需要噴灑農藥或肥料，但背著藥桶很辛苦，還要做好防護措施，以避免身體接觸到藥劑而中毒，如果是採用無毒農藥的有機農業，噴灑次數更加頻繁，更容易遇到人力短缺的問題，最後只能農民自己來。這對平均年齡超過60歲的台灣農民而言，實在是很大負擔。



雖然現在中國、日本都已有在使用農用無人機，但在台灣推廣的並不是很好。因為台灣農地較零散，使用上難免有差異，加上維修也是問題。

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擎壤團隊開發輕量級的農用無人機，結合精準定位技術和霧化噴灑技術，不但可省下農藥用量，更降低無人機成本，除了有助於解決缺工問題，也有助於需要頻繁噴灑無毒農藥的有機農業推廣。



陳恆燈指出，目前正在進行最後修正，希望讓無人機更精準和穩定，產品預計今年8、9月正式上線，未來也希望配合政府新南向政策，拓展至泰國、越南等國家。

中央社