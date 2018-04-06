自來水公司80位「水醫生」　每年「聽診」檢漏3萬公里管線

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）地震往往造成不少自來水用戶管線漏水，台灣自來水公司每年力拚降低漏水率，都得靠約80位「水醫生」，步行「聽診」全台灣一半的供水管線、長達3萬公里。



2月6日深夜，花蓮發生芮氏規模6.26的強震，花蓮各處遭受重創，造成多人傷亡。因地震造成多處用戶外管線、路面漏水，需修復的範圍及數量甚多，一度高達4萬戶無水可用。

台水2月7日投入搶修工作，歷經7天搶修，破管件數超過800處，全台支援水車49台、支援修漏廠商29組人力，動員超過500人、24小時投入復水工作，直到2月14日全數正常供水。



中央社報導，被稱為「水醫生」的檢漏員，在台灣自來水公司不過80人，但是一年卻要巡檢全台灣一半的供水管線、長達3萬公里。



中央社引述台水漏水防治處長丘宗仁說，台水檢測人員由於必須步行，一邊聽音、一邊檢漏。而為了顧及安全，通常是兩人一組一起出發。

由於白天大部分都是工商業或民眾活動期間，交通流量大的地區，檢漏困難，等到晚上比較安靜，聽音效果也比較好。



丘宗仁形容，沿著地面管線逐漸聽音檢漏，破管的地方會聽到漏水的聲音，就好像家中用水時噴灑出來的水花濺到牆壁上一樣，會撞擊到土石。

這樣的技術，檢漏人員至少要2年至3年的培訓時間，經驗累積加上設備熟悉度，才能順利成為「水醫生」。

以今年0206花蓮地震為例，第二天台水就立刻把全台的檢漏員都調度到花蓮去，但是剛開始停水，聽不見水聲，無法檢漏，等到修好管線，才能開始工作。

丘宗仁表示，這種地下漏水的狀況，一定會不斷發生，即使管線修好了，很多地方因為只是細微漏水，不會立刻檢修，檢漏人員仍然得持續不斷記錄、檢測。



日本東京漏水率高達20%，檢漏人員有400個，管線3萬公里；跟東京相比，台水則是超過6萬公里，卻僅有百位不到的檢漏人員，兩年一次巡檢需要非常努力。



台水指出，為增加檢漏效率，除了原本的聽音器、聽音棒外，還增加噪音記錄器；以及兩點相關儀、多點相關儀，能夠布設多點，同時收集音頻，自動分析漏水位置，讓台水檢漏提高效率。



台水積極搶救漏水率，從101年的19.55%，106年已經降為15.49%，120年預計全國平均漏水率可降到10%。