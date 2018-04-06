13歲前預防過重 有助降低成年糖尿病風險 

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）丹麥最新研究發現，在13歲前維持正常體重的青少年，可望大大降低成年後罹患糖尿病的風險。

這項由歐盟贊助、哥本哈根大學進行的研究，從義務教育與服役期間的體檢紀錄，追蹤62,565名丹麥男性數十年來的健康狀況，分別檢視其7歲、13歲，以及17到26歲之間的體重。

結果發現，7歲時體重超標、但13歲前回復正常體重的人，與體重始終處於正常範圍的人相比，成年後罹患糖尿病的機率大致相同。只在7歲或13歲時體重超標，罹患糖尿病的風險低於一直胖到成年的人，但高於體重從沒超標的人。

該研究結果週三（4日）獲刊於新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）上。

科羅拉多大學丹佛分校小兒科醫學專家Stephen Daniels指出，這意味著青少年時期體重過重對健康影響尤大。哈佛公衛學院兒童肥胖研究人員Steven Gortmaker也建議父母協助過胖孩子減重，以降低未來罹患糖尿病的可能性。

不過該研究有若干限制，僅就男性做研究，也未提供成年罹患糖尿病時的體重資訊。此外，時空背景也不同，數十年前，丹麥僅5%至8%男性在兒童或青少年時期體重超標，今日全球過胖的兒童高達23%。