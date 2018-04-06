對台限售防禦性武器 美學者：已不合時宜

（中央社記者鄭崇生華盛頓5日專電）國際評估與戰略中心（IASC）資深研究員費學禮今天表示，對照中國解放軍全面現代化，持續威脅台灣，美國繼續限制台灣取得「攻擊性武器」的軍售原則，已不合時宜。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）今天下午舉行台灣防衛與安全研討會，除費學禮（Richard Fisher）出席外，同場參與論壇還有前國防部亞太事務助理部長葛瑞格森（Wallace Gregson）。

葛瑞格森以宏觀角度分析，中國、俄羅斯及北韓的作為，已深深改變亞洲現狀。而中國對待台灣，就像是俄羅斯對波羅的海國家般虎視眈眈，美國須結合區域盟邦，捍衛美國與盟邦的安全及利益。

費學禮則直言，美國當年為了與中國擴大交往，採取限制台灣取得「攻擊性」武器的作法，華府希望藉此掩蓋有矛盾的「一中政策」。然而，對照解放軍當前現代化的快速發展，對台灣的威脅施壓持續升高。因此，美國在軍售上繼續限制台灣取得「攻擊性」武器，這情況「再也不能接受」。

根據台灣關係法，美國提供「防禦性武器」給台灣人民，但前總統雷根任內，美國則與中國簽署「八一七公報」，美國當時聲明對台軍售的質與量，不超過美中建交後到「八一七公報」簽署時這些年間的水準。「八一七公報」被視為限制並傷害台灣在軍購的質與量。

費學禮引用台灣的國防部2013年及2014年的報告指出，中國在2020年前就可能擁有入侵台灣的能力。除非情況明顯調整與改變，到2020年中期，中國持續在全球不斷成長的威脅，甚至將進一步擴大到太空領域，美國屆時將疲於奔命、無法阻止，這會讓台灣變得脆弱易遭入侵。

要確保台灣的安全，費學禮建議，美國需持續評估台灣的「防禦性」和「攻擊性」武器的需求，並協助台灣從第五代升級到第六代的軍事能力採取新戰略。美國也應鼓勵台灣參與並發展太空戰力，並以美國的領導力，在第六代戰力上促進所有民主國家更廣泛的軍事與戰略合作。

他還指出，台灣已有研發「能量武器」（energy weapon）計畫，美國可提供技術協助。另外，太空領域則可聚焦協助台灣自主發射微型衛星，讓中國知道，台灣透過太空科技有能力了解解放軍在做哪些準備，這也能增建威懾能力。

「能量武器」是指電漿武器、雷射武器、電磁武器、粒子束武器等，直接將能量轉換成武器並增強的系統。能量武器用途在於遠距離精確打擊、定向大範圍殺傷與飛彈防禦。