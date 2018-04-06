國臺交親子音樂會 「噪音」、「靜音」、「樂音」精靈入侵音樂廳

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）國臺交一年一度最受歡迎的親子音樂會，將於4月14日晚上7點半、4月15日下午2點半於臺中中興堂，由美國魔術圈默劇團與國臺交合作演出【樂音、噪音、靜音】，結合管弦樂團的聽覺饗宴與默劇豐富的視覺戲劇效果，帶給大家充滿想像力與創造力的演出！



台上台下打成一片 缺你不可

國際馳名的美國魔術圈默劇團Magic Circle Mime Co.被公認為現代優質適合闔家的歡樂表演之一，由瑪姬‧皮特森(Maggie Petersen)與道格拉斯‧梅根泰爾(Douglas MacIntyre)兩位擁有劇場及器樂音樂背景的演出者所組成，創造出令人高度讚賞的表演。曾與世界各地管弦樂團合作演出，也多次受邀與國臺交演出過《彼得與狼》、《搗蛋鬼大鬧星芙妮》、《莫札特奇遇記》等，精彩逗趣的演出受到大小朋友相當的喜愛。



此次帶來的演出【樂音，噪音，靜音】將讓台上台下打成一片，有三個愛管閒事的精靈「樂音」、「噪音」、「靜音」入侵音樂廳，「噪音」與「靜音」企圖控制交響樂團，唯有觀眾與「樂音」的協助，能讓指揮掙脫「噪音」強烈的束縛，讓樂團重歸和諧。音樂會中將可聽到孟德爾頌《仲夏夜之夢》、史特勞斯《藍色多瑙河》及《撥奏波卡舞曲》、葛羅菲《大峽谷》等管弦樂曲的精選片段。



本次音樂會由現任國立臺灣交響樂團助理指揮范楷西擔綱指揮，她曾獲布達佩斯Michael Dittrich指揮比賽首獎，近年來參與國臺交各類型的演出，其精湛具活力的表現均獲觀眾極高的肯定。歡迎家長及老師們帶著小朋友們一起到臺中中興堂欣賞結合管弦樂團與默劇團充滿無限歡樂的精彩演出！