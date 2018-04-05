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美科技大廠紛紛投資台灣　《富比士》列出4優勢

《富比士》（Forbes）報導，台灣之所以獲得青睞，歸功於人才、政策和基礎設施等優勢。

By 國際組,台灣英文新聞－編輯
2018/04/05 20:51

副總統陳建仁（右2）日前出席Google智慧台灣啟動大會，與Google亞太區行銷副總裁卡恩（左2）等人一同主持啟動儀式。中央社檔案照片

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）谷歌、微軟和IBM這3家美國科技業巨擘，3月不約而同宣布在台灣大舉徵才，拓展人工智慧（AI）等研發事業。

中央社5日引述《富比士》（Forbes）報導，台灣之所以獲得青睞，歸功於人才、政策和基礎設施等優勢。

谷歌公司（Google Inc.）繼1月收購宏達電的2千人團隊，3月又宣布今年將在台灣聘雇300人，並培育5千名AI人才。

微軟公司（Microsoft Corp.）也繼1月選中台灣作為AI業務成長基地後，3月又宣布，在台灣投資3400萬美元（約新台幣10億元）成立的研發中心，未來2年將聘雇100人，5年內新聘人力將達200人。

不但如此。國際商業機器公司（IBM）台灣區總經理高璐華3月表示，IBM將擴大在台灣的研發中心，鎖定AI、區塊鏈技術和雲端運算等業務。她並預期今年將在台灣增雇100人。IBM同時正在台灣成立雲端研究實驗室。

《富比士》專欄作家詹寧斯（Ralph Jennings）指出，這3家美國科技大廠同時看上台灣，因為赫然發現台灣擁有它們想要的優勢。

其中一項是輕鬆就能訓練的人才。中央社報導，元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源分析，台灣的工程人才，容易訓練從事AI這類較新穎的工作領域，且人力成本也不太高。許多人力來自擁有基本工程訓練的大學畢業生，若要進一步訓練他們相對輕鬆。

微軟正是看上台灣的大學教育優勢。微軟大中華區董事長兼執行長柯睿杰（Alain Crozier），2月在一場媒體活動上說，他們之所以選中台灣而非其他亞洲國家，正是因為台灣擁有橫跨製造供應鏈的大學畢業人才。

渣打銀行（Standard Chartered Bank）駐台北經濟專家符銘財說：「台灣不缺這些企業可善用的軟硬體人才。」

其次，蔡英文總統2016年5月上台後帶來的政策利多，也可能是吸引這些美國大企業的原因。台灣新政府，持續加速推展物聯網和智慧機械等產業的開發計畫，例如目標2023年啟用發展物聯網的「亞洲．矽谷計畫」園區。

台灣政府單位也協助谷歌和微軟，招募最新計畫所需人才。例如根據經濟部的投資台灣入口網，為了協助谷歌12年來在台灣規模最大的業務擴展計畫，經濟部同步推出訓練科技人才，和拓展資料中心的計畫。

僅管鄰近的中國，也正在積極發展科技產業，且人力更便宜。但梁國源指出，美國企業仍得擔心美國和中國間，可能爆發貿易戰的衝擊、自身智慧財產權可能遭侵害和資料中心的安全問題台灣比較沒有這些顧慮。

最後，相較其他亞洲國家，台灣通常提供科技企業較穩定的電力，和其他基礎設施。

擁有1千名會員的台北市美國商會執行長傅維廉（William Foreman）便說：「台灣擁有合理的成本結構，提供科技企業合理的水電費、租金和勞力成本。」他還說，政府的鼓勵措施和其他支援行動，也帶來幫助。
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