美科技大廠紛紛投資台灣　《富比士》列出4優勢

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）谷歌、微軟和IBM這3家美國科技業巨擘，3月不約而同宣布在台灣大舉徵才，拓展人工智慧（AI）等研發事業。

中央社5日引述《富比士》（Forbes）報導，台灣之所以獲得青睞，歸功於人才、政策和基礎設施等優勢。



谷歌公司（Google Inc.）繼1月收購宏達電的2千人團隊，3月又宣布今年將在台灣聘雇300人，並培育5千名AI人才。



微軟公司（Microsoft Corp.）也繼1月選中台灣作為AI業務成長基地後，3月又宣布，在台灣投資3400萬美元（約新台幣10億元）成立的研發中心，未來2年將聘雇100人，5年內新聘人力將達200人。



不但如此。國際商業機器公司（IBM）台灣區總經理高璐華3月表示，IBM將擴大在台灣的研發中心，鎖定AI、區塊鏈技術和雲端運算等業務。她並預期今年將在台灣增雇100人。IBM同時正在台灣成立雲端研究實驗室。



《富比士》專欄作家詹寧斯（Ralph Jennings）指出，這3家美國科技大廠同時看上台灣，因為赫然發現台灣擁有它們想要的優勢。



其中一項是輕鬆就能訓練的人才。中央社報導，元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源分析，台灣的工程人才，容易訓練從事AI這類較新穎的工作領域，且人力成本也不太高。許多人力來自擁有基本工程訓練的大學畢業生，若要進一步訓練他們相對輕鬆。



微軟正是看上台灣的大學教育優勢。微軟大中華區董事長兼執行長柯睿杰（Alain Crozier），2月在一場媒體活動上說，他們之所以選中台灣而非其他亞洲國家，正是因為台灣擁有橫跨製造供應鏈的大學畢業人才。



渣打銀行（Standard Chartered Bank）駐台北經濟專家符銘財說：「台灣不缺這些企業可善用的軟硬體人才。」



其次，蔡英文總統2016年5月上台後帶來的政策利多，也可能是吸引這些美國大企業的原因。台灣新政府，持續加速推展物聯網和智慧機械等產業的開發計畫，例如目標2023年啟用發展物聯網的「亞洲．矽谷計畫」園區。



台灣政府單位也協助谷歌和微軟，招募最新計畫所需人才。例如根據經濟部的投資台灣入口網，為了協助谷歌12年來在台灣規模最大的業務擴展計畫，經濟部同步推出訓練科技人才，和拓展資料中心的計畫。



僅管鄰近的中國，也正在積極發展科技產業，且人力更便宜。但梁國源指出，美國企業仍得擔心美國和中國間，可能爆發貿易戰的衝擊、自身智慧財產權可能遭侵害和資料中心的安全問題。台灣比較沒有這些顧慮。



最後，相較其他亞洲國家，台灣通常提供科技企業較穩定的電力，和其他基礎設施。



擁有1千名會員的台北市美國商會執行長傅維廉（William Foreman）便說：「台灣擁有合理的成本結構，提供科技企業合理的水電費、租金和勞力成本。」他還說，政府的鼓勵措施和其他支援行動，也帶來幫助。