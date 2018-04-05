【叩關WHA】醫界聯盟：美日歐盟將有動作挺台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）世界衛生大會（WHA）5月21日將於日內瓦登場，「台灣醫界聯盟基金會」執行長林世嘉今(5）日指出，美、日、歐盟等理念相近國家組織將有動作挺台灣；中國打壓，反讓這些理念相近國家，與台灣關係前所未有的好。



20多年來積極推動台灣加入世界衛生組織（WHO）的「台灣醫界聯盟基金會」執行長林世嘉，接受《蘋果》訪問時強調，從今年1月起她們逐一拜會幾個理念相近國家駐台機構，包括美、加、英、法、德、日、紐澳等國及歐盟。這些國家與組織日前還特地召開會議，決定透過致函、由駐日內瓦大使館進洽WHO幹事長譚德塞等方式，要求發給台灣今年世界衛生大會（WHA）邀請函。

台灣在連續8年參與WHA後，去年首度未獲邀請，我友邦去年在大會上，就台灣參與WHA議案，與中國的友邦進行公開「二對二辯論」。

林世嘉強調，外交部今年當然要繼續推動辯論，台灣才能列入大會紀錄，如果不提辯論，台灣就會在國際上完全消失。

林世嘉表示，這麼多年來推動台灣加入WHO，動力就是不能讓那些15年前在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情中喪生的人冤死。林世嘉質疑譚德塞強調「全球健康覆蓋」，為什麼卻把台灣排除在防疫網之外？



今年讓她感覺台灣與這些理念相近國家，關係真的是前所未有的好，即便這些國家的協助，不見得讓台灣能拿到今年WHA邀請函，但卻讓台灣與這些國家產生更緊密連結與互相了解。

她強調，先前與外交部溝通時，就曾說明推動台灣加入WHO必須「一代接一棒」，讓各國國會持續通過友台議案，外交部對此也表示贊同。