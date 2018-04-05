曾獲選《時代》百大人物　善心菜販陳樹菊因病退休

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）2010年曾獲選《時代》雜誌「全球百大影響力人物」的台東善心菜販陳樹菊女士，今年過年前病倒，至今尚未痊癒。現在她決定退休，將菜攤交給姪子，目前人在高雄靜養。



「她這樣，我也比較放心」，中央社引述台東縣長黃健庭今(5）日接受訪問時這樣說。

黃健庭說，今天中午他交代助理前往探望，樹菊阿嬤不在家，前往高雄。「她退休，不意外」，這樣黃健庭也比較放心，不用經常擔心樹菊阿嬤身體狀況。



樹菊阿嬤的弟弟陳洽銘證實樹菊阿嬤要退休，陳洽銘說，前幾天姊姊打電話給他，告知「要退休了，攤子（菜攤）交給你了」。前幾天他交代兒子整理菜攤，5月後交給兒子經營。



陳樹菊的弟弟陳洽銘(下圖)，拿出這幾天在她的「員金菜攤」，找到的兩個市場攤位牌照，陳洽銘說：「這賣菜的牌子，已經50幾年了。」他說，樹菊阿嬤的身體尚未痊癒，無法騎機車，目前的狀況根本無法三更半夜前往市場批貨。

中央社

樹菊阿嬤今年2月初病倒在菜攤上，緊急送醫，因盲腸炎破裂，情況危險，緊急開刀，救回一命，她的蔬菜攤，從她病倒至今一直沒開張。

今年69歲的陳樹菊阿嬤，從13歲開始賣菜，20歲那年論及婚嫁，因父親的一句話「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦」，因此錯過了婚期。



孑然一身的陳樹菊，有感於早年困苦且生病的母親、弟弟受到外界諸多幫忙，於是她將辛苦賣菜的錢，捐給需要的人。



她的善行讓她成為《時代》雜誌百大人物，被譽為台灣之光、台東之光。

根據中央社，樹菊阿嬤每天清晨3時許就出現在菜市場，除了病倒、菜市場休市和出國接受表揚外，她從不休息，每天忙到晚上8、9時，是菜市場最晚熄燈的菜攤。

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