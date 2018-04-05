美超級細菌案例激增 藥石罔效恐成人類最大威脅

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）無藥可醫的「噩夢細菌」，又稱為超級細菌，恐成為現代人的最大噩夢。

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）官員週二（3日）表示，美國去年發現了221例噩夢細菌案例，數量之多令人驚懼，且這恐怕只是冰山一角。

去年美政府要求各地區衛生部門，注意是否有對抗生素出現強烈抗藥性的病例，尤其是被稱為最後手段的碳青黴烯（carbapenem）抗生素。2017年1到9月，針對5,770例進行檢驗，其中四分之一都含有難以治療的細菌基因，且能與其他細菌相互傳遞抗藥性。

這些案例中，更有27州共221個樣本出現了罕見的抗藥性基因。

令人憂心的是，與這些病患接觸的人，也有高達11%被驗出帶有超級細菌，可怕的是，他們並未出現症狀，這意味細菌將更容易透過看似健康的宿主傳播。

不幸感染噩夢細菌的人，由於藥石罔效，只能施予支持性療法，維持病患的生命機能。CDC指出，每年美國有200萬人感染抗藥性細菌，23,000人因此喪命。

美國CDC呼籲，若曾在他國就醫，應告知醫師，並詢問醫師如何預防感染。平常亦應注意慢性疾病、施打疫苗預防感染、勤洗手、維持傷口清潔。