空服員疑感染麻疹　台灣虎航聲明：已進行客艙消毒

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）台灣虎航傳出2名空服員感染麻疹。該公司今(5）日再次重申，感染之空服員於症狀出現後，隨即多次就醫，但都被診斷為感冒，直至4月2日再次就診，醫生判斷有疑似症狀出現後隨即隔離。

聲明稿指出，台灣虎航未再給予該名疑似受感染同仁任何派遣任務。對於曾接觸過的人員，台灣虎航已提交旅客名單予疾管署，由衛生單位進行後續追蹤。

對於其他執勤同仁，台灣虎航已造冊列管追蹤，提供衛教資料並要求自主健康管理，如有任何症狀出現應戴上口罩、立即回報並尋求醫療諮詢，同時取消後續勤務。

此外，台灣虎航將協同醫療單位提供MMR疫苗供機組員施打，以避免再次發生機艙內交互感染事件。

台灣虎航於本案中，始終遵循並配合疾管署指示，以上述且更加嚴謹的原則管控本疫情，持續關心意外受感染之同仁及家屬心情，並呼籲外界勿受各樣揣測或錯誤的資訊影響，期待影響能降到最低。

稍早台灣虎航另一聲明指出：

本案中之台虎男性空服同仁於症狀出現後，隨即多次就診，但都被判定為感冒，直至4月2日該名同仁再次就診並通報疑似為麻疹個案後，隨即進行隔離，相關資料也已遞交疾管署，台灣虎航仍會持續配合主管機關指示辦理。

1. 對於本案職場接觸而感染麻疹的兩位組員, 目前皆已隔離。目前的航班人員調度皆已調配完成，營運正常。

2. 對於其他執勤組員, 台灣虎航則已造冊列管追蹤, 並要求組員做好自主管理,若有發現不適，應即刻看診。

3. 台灣虎航已配合疾管署防疫作為,提供相關航班旅客名單, 由衛生單位進行後續追蹤。

4. 台灣虎航為配合防治，將於今晚完成夜駐航機進行客艙效毒。