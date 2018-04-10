〈時評〉新北市長人選 新系與非新系之爭

民進黨的新北市長提名，已演變為新系和非新系之爭，前者力推前台北縣縣長蘇貞昌參選，後則力拱前行政院院長游錫堃上陣，兩派人馬的算計，是考量哪位政治大老出征、扮演老母雞，才能創造對自己有利的選情。不過劇情8日隨著媒體報導蔡英文個別約見了前行政院長游錫堃、蘇系立委吳秉叡和英系立委羅致政後，進行勸退，而有了變化。



由於民進黨在台北市「可能」不推市長參選人，黨內新北市可能角逐人選傳言滿天飛，相形之下，國民黨新北布下重兵，上周即確定由候友宜出線參選，提早布局，力保六都唯一的藍營執政，民進黨在新北市長選舉，絕對是一場硬戰，而且人選更必須扮演領頭羊，以帶動選情上揚。



不論是蘇貞昌或是游錫堃，絕對都是合適的人選，但這兩人，未必會願意投入選戰。雖然蔡英文為蘇貞昌排除掉參選路障，陳菊周一拜訪蘇貞昌勸進選新北市長，但未獲立即答覆，只說會慎重考慮。以蘇貞昌來說，他的政治生涯裡，台北縣長獲得連任是從政的光榮事蹟之一，但這次投入新北市長選舉，沒有十足把握，萬一敗陣下來，恐怕連原本最好的回憶也變惡夢。



對蘇貞昌來說，在主觀層面投入選戰的個人意願不高，但在情勢比人強的態勢下，很可能被趕鴨子上架，以正面迎戰國民黨推出的候選人。



只是蘇貞昌為新系所力拱，加上蘇貞昌原本在台北縣的舊班底，形成「新蘇聯」陣營，包括謝長廷系統在內的市議員參選人，還有游錫堃的人馬，都很怕蘇貞昌代表民進黨披掛上陣後，會將輔選重心放在新蘇聯，相反地，另一派人馬也怕游錫堃存私念，將資源放在自己人身上。



由於各陣營彼此的算計不同，要拱的對象也有差異，但若是只為一己之私考量，忽略了大局，最後這樣所推出的候選人，將難以展現破釜沉舟的決心，更無法幫助綠營拓展新北的基本盤，民進黨在整合新北勢力和人選時，可得要三思，不要未戰就拱手讓人。