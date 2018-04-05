期貨市場夜盤交易活絡　建議交易人留意風險管理

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）今年第1季美股道瓊指數波動度為22.89%，相較去年第4季6.11%有大幅增長，由於歐美股市震盪幅度較大，期交所提醒交易人積極利用國內期交所夜盤預為布局、進行避險、或對日盤留倉部位進行調節，留意風險管理。

期交所4日指出，今年第1季夜盤交易日均量成長109%。夜盤去年5月15日上線後，由於夜盤交易時段可涵蓋歐美股市交易時段，每逢歐美股市出現較大波動時，交易人即積極利用夜盤預為布局、進行避險、或對日盤留倉部位進行調節，致期交所夜盤交易量持續增長，占日盤交易量比重亦持續攀升。

由於夜盤參與者日益增加、交易日趨活絡、流動性日益充足，夜盤成交價格已可反應歐美股市漲跌變化，交易人面對近期歐美股市大幅波動情況，可透過夜盤避險或調整日盤留倉部位。期交所指出，交易人可觀察夜盤交易行情，計算部位可能損益、評估保證金是否充足，預作交易策略擬定及入金之準備，以妥為控管交易及部位風險。

為提供市場更充足的流動性，期交所自4月起，強化造市者報價，另鼓勵具報價能力之法人機構提供臺指選擇權流動性。在實施新措施後，臺指選擇權造市者及法人機構報價範圍將由原僅涵蓋週到期、近月份及次近月之主要交易量集中序列擴增至次二近月、第一季月及第二季月契約價平上下5檔之序列。

另為健全市場發展，期交所採計畫性、階段式推動建置期貨市場價格穩定機制。由於推動臺指選擇權動態價格穩定機制，需建置選擇權理論價格模型，選擇權理論價格模型包含期貨即時價格、選擇權預期波動率等。為順利建立臺指選擇權理論價格模型，期交所第一步先將國內股價指數期貨到期月份調整為3個近月、3個季月契約，以涵蓋股價指數選擇權到期交割月份，俾利選擇權盤中即時計算理論價格時可取得相對應期貨之理論價格，此項制度修訂已於3月22日公告。

另因近期國際股市動盪加劇，期交所在新一季期貨與選擇權課程中，加入如何利用夜盤交易避險及進行部位調整，並強化交易人賣方風險控管概念等相關課程，以協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，詳細課程內容及講師資訊可參閱期交所網站(網址：www.taifex.com.tw)。