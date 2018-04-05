旅遊新模式 一天25美金讓在地人量身打造行程

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）一天只要25美金，就能在異國享有行程安排、專屬導遊，以及諸多服務？一家名為ViaHero的美國旅行業者，打算用前所未有的新穎觀光模式，打進全球旅遊市場。

ViaHero的服務包括雇用當地人規劃行程、安排食宿、機場接送、城市觀光等，可享受到最在地的推薦、便利的線上預約，以及導遊帶路。目前服務地區包括古巴、冰島、日本，及哥倫比亞，今年還將擴展至厄瓜多及其他南美國家。

自2016年推出古巴旅遊後，ViaHero已安排逾3,000趟旅程。

消費者可依個人預算客製化，可走陽春的自由行路線，也可過過「大爺」癮，雇用導遊、司機，甚至私人主廚。一天一團只要25美元，再加10美元，更能在旅行期間使用電話。

從小就熱愛規劃旅遊路線的ViaHero創辦人Greg Buzulencia，將熱情投入事業，他認為傳統業者未能為旅客帶來最「在地的體驗」，因此推出這21世紀的新觀光模式，「就像找一個有共同興趣的在地朋友，為您量身打造行程。」

此外，若遇緊急事件，該公司也能為客戶「即刻救援」。曾有一名客戶在古巴掉了護照，她的在地聯絡人立刻安排司機前往美國大使館，協助她辦理相關手續，讓她隔天順利返國。

要如何使用服務呢？

只要到該網站ViaHero.com，輸入個人資訊、想去的國家，以及偏好，網站就會自動搜尋合適的行程規劃者，配對成功後，消費者便可取得客製化路線。