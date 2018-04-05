台北喜來登大飯店【With Love】頌揚媽咪真摯獻愛

母愛是世上最永不竭止且無私的牽絆，台北喜來登將子女難以言喻的感謝化作溫馨獻禮， 5/12( 六 ) 至 5/13( 日 ) 悉心推出【 With Love 】母親節饗宴，包含豐富多元「十二廚」、道地粵菜「辰園」、義國美味「比薩屋」、京都懷石「桃山」、典雅奢華「安東廳」、泰式料理「 SUKHOTHAI 」；以及米其林二星餐廳「請客樓」等豐富美饌，以各式頂級饗宴滿足母親味蕾。「 The Deli 烘焙坊」融合優雅綻放的母愛意象， 4 /9( 一 ) 起限定推出「瑰麗珍愛」玫瑰荔枝蛋糕 TWD990 與「純粹之馨」蜜桃伯爵慕斯 TWD790 ， 5/6( 日 ) 前完成預購付款可享 9 折早鳥優惠 ，與愛相乘的光輝五月寵愛媽咪，傳遞真切情感與無盡謝意。

為犒賞勞苦功高的母親， 台北喜來登自 即日起至 5/13( 日 ) 推出 【 With Mom 】住房專案 ，入住標準客房每晚 TWD6 ,999+15.5% ，享尊榮升等至首席客房 ( 價值 TWD14 ,000+15.5%) ，專案包含十二廚自助早餐兩客、迎賓水果、每日報紙、健身房、免費停車、免費上網等服務。此外，台北喜來登與以色列天然香氛品牌SABON合作， 凡於活動期間餐飲消費達 TWD6,000 或入住母親節住房專案，即可獲贈 SABON 茉莉花語沐浴組乙份 ( 沐浴油＋身體乳＋現金回饋券，價值 TWD850 ) ，或以色列綠玫瑰隨身摯愛組 ( 價值 TWD1 ,980) ，數量有限，贈完為止，透過天然植物精萃的呵護，讓母親散發美麗光采及喜悅。詳情及預訂請洽台北喜來登大飯店訂席中心02 2321 1818或至sheratongrandtaipei.com

與愛相乘的溫柔守候 寵愛媽咪的幸福饗宴

擁有十二區開放式豐富異國美饌，帶領媽咪一同乘著味蕾環遊世界的 「十二廚」，於 5/5( 六 ) 、 5/6( 日 ) 、 5/12( 六 ) 、 5/13( 日 ) 推出自助饗宴午晚餐每位 TWD1 ,680+10% 、下午茶每位 TWD840 +10% ，愜意享受豐富美食的無窮魅力，【沙拉區】首推酸香開胃的橙香鮭魚慕斯等；【日式料理檯】網羅鮭魚、鮪魚、紅甘等新鮮漁獲，與甜蝦、鮭魚卵、干貝現做手捲；【切肉檯】表皮酥脆且肉質軟嫩的爐烤美國肋眼牛排，滿溢肉汁的美妙滋味不言而喻；【海鮮檯】清蒸麵包蟹、塔香漬鳳螺、薑蔥澎湖大卷等展現海味；【亞洲熱菜區】為喜愛中菜的母親精心準備粵式蠔汁鱈魚、明爐烤鴨與醇香味濃的鮑魚佛跳牆；【西式熱菜區】則提供地中海烤羊排、法式蘑菇焗生蠔、墨西哥烤雞等，以繽紛美味料理溫暖慰勞媽咪一年來的辛勞。

洋溢溫馨歡聚氛圍的「 比薩屋 」， 期間亦推出套餐每位 TWD2,380+10% ，以「義式綜合起司與冷肉拼盤」熱絡開啟分享樂趣，主菜「焗烤古巴龍蝦番茄義大利麵」或「菲力牛排佐香辣厚切培根麵」二選一，與餐後甜點「甜味起司比薩拼盤」，讓笑聲滿載溫暖感恩情意。給氣質浪漫的媽咪一場優雅的燭光約會，「 安東廳 」推出兩款限定套餐 「清蒸白肉魚佐蛤蜊白酒醬」 TWD2,800+10% ，主廚將現流白肉魚以最能保留天然原味的清蒸方式料理，細嫩柔軟的肉質佐搭蛤蜊白酒醬，鮮美滋味於味蕾間錯綜迴盪；或可選擇 「爐烤美國乾式熟成肋眼」 TWD3,200+10% ，嚴選美國Prime等級肋眼透過乾式熟成醞釀，讓牛肉風味更顯濃郁集中，再以高溫爐烤至外層焦香、內裏柔嫩，為媽咪留下別具情調的法式回憶。

泰國母親節源自對詩麗吉皇后的敬愛而生，以華貴宮廷料理聞名的「 SUKHOTHAI 」，向家中如皇后般溫婉尊貴的母親獻上心意，推出 五人桌席每桌 TWD10,000+10% ，豐盛菜色包含酸辣拌海鮮、月亮蝦餅、清蒸檸檬透抽、紅咖哩燴豬肋排、脆炸果香石斑等，以泰菜中酸、辣、鹹、甜、苦的五味平衡，輝映出偉大母愛的無悔付出。秉持一期一會款待精神的「 桃山 」集結季旬頂級食材，以雅致細膩的懷石料理工序設計 京懷套餐每位 TWD2,880+10% ，包含蒸物「鮑魚白雪蒸」、烤物「蒲燒鰻魚、照燒干貝」、揚物「新筍捲明蝦」、強肴「美國和牛陶板燒」、食事「加州卷壽司」等日式珍饈，幸福感伴隨料理溫暖漾開在母親心底。傳達心意較為含蓄的東方子女，則可選擇精緻內斂的中菜道出感恩之心，川揚風味著稱的米其林二星餐廳「 請客樓 」，主廚特別規劃薑茸鮮露鮮龍蝦、蔥燒海參花膠皇、香酥鴨腿荷葉夾、松葉蟹鉗娃娃蔬、砂鍋白鯧米粉湯等，推出 經典桌席每桌 TWD$25,800+10% ；精通道地粵菜風華的「 辰園 」，則為母親獻上油潤豐美的招牌廣式片皮鴨、珍稀費工的雞茸燕窩羮、上湯海蝦伊麵、雪蛤杏仁茶等， 十人桌席每桌 TWD22,800+10% ，完美詮釋粵菜精粹，闔家幸福享受團聚時刻。

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