台北喜來登大飯店【With Love】頌揚媽咪真摯獻愛

母愛是世上最永不竭止且無私的牽絆，台北喜來登將子女難以言喻的感謝化作溫馨獻禮，5/12(六)至5/13(日)悉心推出【With Love】母親節饗宴，包含豐富多元「十二廚」、道地粵菜「辰園」、義國美味「比薩屋」、京都懷石「桃山」、典雅奢華「安東廳」、泰式料理「SUKHOTHAI」；以及米其林二星餐廳「請客樓」等豐富美饌，以各式頂級饗宴滿足母親味蕾。「The Deli烘焙坊」融合優雅綻放的母愛意象，4/9(一)起限定推出「瑰麗珍愛」玫瑰荔枝蛋糕TWD990與「純粹之馨」蜜桃伯爵慕斯TWD790，5/6(日)前完成預購付款可享9折早鳥優惠，與愛相乘的光輝五月寵愛媽咪，傳遞真切情感與無盡謝意。
為犒賞勞苦功高的母親，台北喜來登自即日起至5/13(日)推出【With Mom】住房專案，入住標準客房每晚TWD6,999+15.5%，享尊榮升等至首席客房(價值TWD14,000+15.5%)，專案包含十二廚自助早餐兩客、迎賓水果、每日報紙、健身房、免費停車、免費上網等服務。此外，台北喜來登與以色列天然香氛品牌SABON合作，凡於活動期間餐飲消費達TWD6,000或入住母親節住房專案，即可獲贈SABON茉莉花語沐浴組乙份(沐浴油＋身體乳＋現金回饋券，價值TWD850)，或以色列綠玫瑰隨身摯愛組(價值TWD1,980)，數量有限，贈完為止，透過天然植物精萃的呵護，讓母親散發美麗光采及喜悅。詳情及預訂請洽台北喜來登大飯店訂席中心02 2321 1818或至sheratongrandtaipei.com
與愛相乘的溫柔守候 寵愛媽咪的幸福饗宴
擁有十二區開放式豐富異國美饌，帶領媽咪一同乘著味蕾環遊世界的「十二廚」，於5/5(六)、5/6(日)、 5/12(六)、5/13(日)推出自助饗宴午晚餐每位TWD1,680+10%、下午茶每位TWD840+10%，愜意享受豐富美食的無窮魅力，【沙拉區】首推酸香開胃的橙香鮭魚慕斯等；【日式料理檯】網羅鮭魚、鮪魚、紅甘等新鮮漁獲，與甜蝦、鮭魚卵、干貝現做手捲；【切肉檯】表皮酥脆且肉質軟嫩的爐烤美國肋眼牛排，滿溢肉汁的美妙滋味不言而喻；【海鮮檯】清蒸麵包蟹、塔香漬鳳螺、薑蔥澎湖大卷等展現海味；【亞洲熱菜區】為喜愛中菜的母親精心準備粵式蠔汁鱈魚、明爐烤鴨與醇香味濃的鮑魚佛跳牆；【西式熱菜區】則提供地中海烤羊排、法式蘑菇焗生蠔、墨西哥烤雞等，以繽紛美味料理溫暖慰勞媽咪一年來的辛勞。
洋溢溫馨歡聚氛圍的「比薩屋」，期間亦推出套餐每位TWD2,380+10%，以「義式綜合起司與冷肉拼盤」熱絡開啟分享樂趣，主菜「焗烤古巴龍蝦番茄義大利麵」或「菲力牛排佐香辣厚切培根麵」二選一，與餐後甜點「甜味起司比薩拼盤」，讓笑聲滿載溫暖感恩情意。給氣質浪漫的媽咪一場優雅的燭光約會，「安東廳」推出兩款限定套餐「清蒸白肉魚佐蛤蜊白酒醬」TWD2,800+10%，主廚將現流白肉魚以最能保留天然原味的清蒸方式料理，細嫩柔軟的肉質佐搭蛤蜊白酒醬，鮮美滋味於味蕾間錯綜迴盪；或可選擇「爐烤美國乾式熟成肋眼」TWD3,200+10%，嚴選美國Prime等級肋眼透過乾式熟成醞釀，讓牛肉風味更顯濃郁集中，再以高溫爐烤至外層焦香、內裏柔嫩，為媽咪留下別具情調的法式回憶。
泰國母親節源自對詩麗吉皇后的敬愛而生，以華貴宮廷料理聞名的「SUKHOTHAI」，向家中如皇后般溫婉尊貴的母親獻上心意，推出五人桌席每桌TWD10,000+10%，豐盛菜色包含酸辣拌海鮮、月亮蝦餅、清蒸檸檬透抽、紅咖哩燴豬肋排、脆炸果香石斑等，以泰菜中酸、辣、鹹、甜、苦的五味平衡，輝映出偉大母愛的無悔付出。秉持一期一會款待精神的「桃山」集結季旬頂級食材，以雅致細膩的懷石料理工序設計京懷套餐每位TWD2,880+10%，包含蒸物「鮑魚白雪蒸」、烤物「蒲燒鰻魚、照燒干貝」、揚物「新筍捲明蝦」、強肴「美國和牛陶板燒」、食事「加州卷壽司」等日式珍饈，幸福感伴隨料理溫暖漾開在母親心底。傳達心意較為含蓄的東方子女，則可選擇精緻內斂的中菜道出感恩之心，川揚風味著稱的米其林二星餐廳「請客樓」，主廚特別規劃薑茸鮮露鮮龍蝦、蔥燒海參花膠皇、香酥鴨腿荷葉夾、松葉蟹鉗娃娃蔬、砂鍋白鯧米粉湯等，推出經典桌席每桌TWD$25,800+10%；精通道地粵菜風華的「辰園」，則為母親獻上油潤豐美的招牌廣式片皮鴨、珍稀費工的雞茸燕窩羮、上湯海蝦伊麵、雪蛤杏仁茶等，十人桌席每桌TWD22,800+10%，完美詮釋粵菜精粹，闔家幸福享受團聚時刻。
五月如花燦绽心扉 母親節蛋糕限量預購
世間女人宛如花，幽幽花語藏心間，點心房黃福壽行政主廚以「每位母親都是一朵獨特的花」為靈感啟發，結合深受媽咪喜愛的酸甜果香，於The Deli烘焙坊推出兩款母親節蛋糕「瑰麗珍愛」玫瑰荔枝蛋糕TWD990與「純粹之馨」蜜桃伯爵慕斯TWD790，4/9(一)開始預購，5/6(日)前完成預購付款可享9折早鳥優惠。閃耀著亮麗寶石色澤的「瑰麗珍愛」，蘊藏法國荔枝果泥及日本玫瑰露的柔滑慕斯，層層夾入紅酒及玫瑰露蜜煮的青蘋果片與杏仁戚風，以艷紅覆盆子果泥溫柔包覆，晶亮如鏡的表面綴上象徵母親高貴典雅的白牡丹巧克力，酸香果餡巧妙平衡醇厚乳香展演細膩層次；簡約優雅的「純粹之馨」則選用清新法國白桃果泥，揉合芬芳宜人的伯爵茶湯慕斯，甜蜜藏入浸潤茶湯的68%法芙娜心型苦甜巧克力蛋糕，華麗盛開的鮮奶油玫瑰伴隨白桃與伯爵餘韻，切開後驚喜傳達對媽咪的寵愛之心，豐富迷人的果茶香氣於味蕾浪漫綻放。