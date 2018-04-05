〈財經主筆室〉內需投資不振  台灣如何跟上其他三小龍國？

中央銀行在立法院進行專題報告「20年來我國經濟成長率、通貨膨脹率及人均GDP與新加坡、韓國及香港之比較」。對如何提升台灣競爭力，央行新任總裁楊金龍開出藥方，建議採雙引擎策略，內外需都必須並重，點出台灣民間消費與民間、公營事業投資成長下降的問題。

只是央行的報告似乎仍語帶保留，沒有說出真正造成投資降低的原因，也許少點政黨政治對立，台灣經濟才能真正出現轉機。



央行報告中指出，2008年全球金融危機後，亞洲四小龍對外經濟成長率全下滑，但合計外需與內需後的經濟成長率表現，台灣衰退幅度是最大，從前十年的經濟成長率4.99%，下降至後十年的2.69%；與其他三小龍最大差別是內需的動能，其他國家均為台灣的二倍以上。新加坡的內需貢獻來自民間投資，香港來自民間消費，而韓國是民間與政府投資都增加，反觀台灣，民間消費跟民間、政府公營事業投資統統下降，導致台灣經濟成長明顯落後港、星、韓等國。



以台灣電力供應來說，包括在台美國商會及歐洲商會，最近幾年均點出台灣電力供應不足問題，以3月初美國商會發布的「2018商業景氣調查」就指出，有八成四的會員對台灣電力是否充足感到疑慮；歐洲商會早在2015年就建議台灣政府須正面積極處理能源問題，要能對能源穩定供應制定縝密的長期計劃，否則長期下來會影響投資意願。幾年過去台灣能源供應問題未見改善，歐洲商會發表的2018年建議書中指出，蔡政府力拼2025年達成非核家園，歐洲商會顯然有極大疑慮，直指台灣在太陽能等再生能源供電目標是「遙不可及」。



能源穩定供應是國內外企業投資必要條件之一，沒有足夠且穩定電力，廠商無法持續從事生產，因斷電造成的慘重損失，將大幅衝擊台灣生產力，就連美國、歐洲兩大商會對台灣電力供應都如此沒信心，怎能吸引兩地外國企業來台投資呢？若持續發生斷電問題，本土台灣企業都不得不做外移打算。 但如今核二重啟、深澳電廠環評等問題，隨著年底台灣九合一選舉到來，又再陷入政黨爭論攻防的主話題，台灣能源政策發展短期要取得全民共識，似乎很難，缺電危機解決仍難露曙光。

