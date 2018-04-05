故宮×7-ELEVEN春假限定  將故宮典藏「袋」回家

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）今年春假，故宮將與7-ELEVEN合作，推出「國寶文件袋」行銷活動。自4月4日至4月8日天天上午7:11分起，連假到7-ELEVEN門市單筆消費滿199元，即可免費獲得故宮典藏限量A4文件袋一款，數量有限，送完為止。

為使民眾認識更多國寶文物，本次活動特別推出不同主題的限量文件袋，靈感來自於清代皇帝的朝廷生活，有「謝主隆恩」、「朕自有主意」、「皇上明察」、「軍令狀」及「天機不可洩露」共5款，不但話題性十足，民眾還可一同將所有國寶帶回家，日常使用之餘也可一覽文物之美。

故宮以收藏華夏瑰寶舉世聞名，著眼於故宮國寶衍生文創商品受到國內外人士喜愛。今年故宮文創發展將聚焦在時尚、生活、科技3大面向，將商品融入民眾日常生活，全力形塑故宮新品牌。

故宮表示，此次希望透過7-ELEVEN廣大通路及接觸群，讓故宮文物融入民眾消費生活圈。本次文件袋除了設計用心巧思，另添加趣味，民眾可從文件袋背面掃入「奉旨掃碼」QR-code，藉由「六百里加急 快馬入宮」的活動頁面連結進入故宮精品網路商城。只要在結帳頁面輸入網頁上顯示的領賞密語，即可享有9折優惠，活動至5月31日止，歡迎大家將喜愛的國寶商品一同帶回家。