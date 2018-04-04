【更新】麻疹又傳1女空服員中鏢　群聚感染擴大　接觸逾1300人

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）疾病管制署今(4）日公布新增一例麻疹確定病例(案4，北部20多歲女性空服員)，為泰國境外移入指標個案之次波感染(107.3.29發布新聞稿)。

疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防。

案4的虎航女空服員為3月17日與指標個案搭航班之接觸者，於4月1日自覺發冷不適，即在家中休息未執行勤務。4月2日出現發燒及出疹症狀，並就醫。

4月3日疾管署會同相關防疫人員前往女空服員住家採檢，同日醫院通報為疑似麻疹感染個案，於今（4）日確認感染麻疹，目前於家中進行健康監測。

圖表來源：衛福部疾病管制署

衛生單位目前已掌握台灣虎航女空服員接觸者共6個航班852人，將持續監測至4月24日。由於女空服員可傳染期間(3月29至4月6日)，曾搭乘大眾交通運輸或公共場所活動史（如上表案4），提醒曾於表列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算）。

疾管署副署長莊人祥說，今年已有6例麻疹確診病例，其中4例屬群聚感染，《蘋果》報導，整起群聚事件追蹤接觸者人數多達1357人。要控制疫情傳播，莊人祥認為，關鍵在於台灣虎航公司應針對空服員接種MMR疫苗，並提醒出入上述場所的民眾，務必落實自主健康管理，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史，也請醫療院所提高警覺。

圖表來源：衛福部疾病管制署