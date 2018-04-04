台灣《壹週刊》紙本　發行最後一期

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）《壹週刊》2001年來台掀起風潮，衝擊台灣媒體生態，今(4）日繼香港《壹週刊》紙本停刊後，也發行最後一期紙本。未來台灣《壹週刊》將轉戰網路。



中央社報導，台灣《壹週刊》在2001年5月31日創刊，創刊號以時任總統陳水扁女兒陳幸妤和趙建銘、藝人黃子佼和曾寶儀戀情為封面故事，首賣的銷售量，高達27萬冊。

報導指出，17年來台灣《壹週刊》出刊880期、1760個封面，今發行最後一期紙本雜誌，向讀者宣告「相信這只是逗點，不是句點」。



儘管曾因《壹週刊》報導讓演藝生涯陷入低潮，但愛看實體雜誌的黃子佼，接受《壹週刊》訪問時坦言：「聽到紙本要收掉，我是很惆悵的。」他後來不但成了週刊樂評專欄寫手，也是訂戶之一。

中央社引述卓越新聞獎基金會執行長邱家宜說，《壹週刊》是《蘋果日報》進軍台灣的先鋒部隊，走英國小報風格。來到台灣後，相對於傳統大報，文字也較淺白，注重提供庶民觀點。



她說，《壹週刊》帶來的媒體文化，對台灣媒體的衝擊，便是徹底市場化，讀者至上。此外，台灣媒體以前不會去觸碰政商巨賈的私生活，受到《壹週刊》的衝擊，大企業家、官員變得和電影明星、名媛一樣，私生活報導成為常態。



邱家宜又說，《壹週刊》興起的扒糞和狗仔隊跟拍，曾引發報導不實和侵犯隱私的爭議。而且報導的事件會被不對等放大，可能在一週甚至兩週內，成為所有媒體跟風的主題。「這暴露台灣媒體環境貧困，尤其商業電視台和網路媒體，屈服於收視率和點閱率，一味跟著《壹週刊》的封面報導。」



中正大學傳播系教授胡元輝則說，壹傳媒進入台灣，採取典型的商業主義操作，一方面衝擊了台灣傳統商業媒體未能緊密貼近市場的弱點，另一方面也激化了新聞感官化的競爭策略。



中央社引述胡元輝進一步指出，《壹週刊》紙本停刊，反映媒體經營環境的變遷，及既有營收模式難以支撐運作的困境；同時反映壹傳媒的典型商業媒體特質，可以說它是成也商業主義，敗也商業主義。