【傳奇女子】歷任美國總統華裔顧問　「飛虎」將軍遺孀陳香梅去世

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國「飛虎隊」已故指揮官陳納德(Claire Lee Chennault)將軍的妻子陳香梅(Anna Chan Chennault)，於3月30日在美國華盛頓家中去世，享年94歲。

「飛虎隊」於第二次世界大戰期間在中華民國成立，是由美國飛行員組成的空軍部隊，協助中國在中國本土與緬甸等地對抗日本。

陳香梅年輕時曾經當過記者。翻攝中新網

《華盛頓郵報》引述陳香梅女兒陳美麗稱，其母近日因中風後出現併發症，不治去世。陳香梅一生可說相當傳奇，雖然本身反對共產黨，卻在中國和美國雙邊關係扮演重要角色。

陳納德與陳香梅結婚照。翻攝維基百科​

綜合媒體報導，陳香梅1925年在北京出生(一說為1923年)。抗日期間，19歲的她是中央通訊社戰地記者，因採訪當年51歲的飛虎隊陳納德將軍，兩人相識相戀，並於1947年結婚，育有二女：陳美華、陳美麗。陳香梅把兩人相戀過程寫成《一千個春天》一書，曾改編為台灣的國語連續劇。

1951年，美國飛虎將軍陳納德（左）捐贈PIPER教練機給滑翔協會，妻子陳香梅（右）一同出席記者會。中央社檔案照片

1958年陳納德去世後，陳香梅獨自撫養兩個女兒。1963年陳香梅受時任美國總統甘迺迪委任，成為第一位進入白宮工作的華人，其後陳香梅更被視為美國政府對華政策的資深顧問，曾為雷根與老布希建言。

1972年她獲選為全美70位最有影響力的人物之一。近年陳香梅積極參與中美交流事務。1981年，陳香梅回到闊別約半個世紀的北京訪問，並與鄧小平見面。

據了解，陳香梅是天主教徒，家屬預計在美東時間4月7日舉行告別彌撒。

圖為陳香梅(中)91歲生日所攝。中新網