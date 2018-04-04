中梵進入「最後」談判？！　消息人士：外界解讀太簡化

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）梵蒂岡與中國一度傳出將在3月底簽署中梵主教任命協議，政府知情人士表示，梵蒂岡與中國之間有很多問題被外界簡化，政府都有掌握訊息，與梵蒂岡溝通順暢。



中央社4日引述知情人士指出，教廷跟中國對話從1987年就開始，雖然中間曾一度停頓，狀況有所起伏，到現在也已經30幾次。中國有1200萬名天主教徒，教廷關心的除了主教任命問題，還有教堂十字架被毀損、主教被失蹤、教區劃分等問題，例如教廷認為教區是教宗所賦予，但中國認為宗教由政府管理。



知情人士說，梵蒂岡跟中國之間有很多問題被外界簡化，即使雙方真的談出共識，中國還有內部維穩等考量，教廷也會擔心中國是否會確實執行。



關於梵蒂岡與中國之間的狀況，知情人士表示，政府這段時間掌握到的相關訊息，比對各管道所得到的資訊，與實際情況發展沒有太大落差。不管外交部或駐教廷大使館，與梵蒂岡各層級溝通都順暢。



依照天主教教義，主教由教宗任命，但中國認為政黨高於宗教，拒絕外國勢力入侵，堅持自行任命。主教任命問題導致中國天主教長期分裂為地下教會與愛國教會，中梵為此談判多年。



中央社報導引述中國天主教主教團秘書長郭金才日前表示，與教廷的相關談判已進入「最後階段」，最快可能在3月底就簽署協定。但教廷發言人柏克（Greg Burke）隨後發表聲明表示「教廷與中華人民共和國並非很快就會簽署協議」。



教廷是台灣在歐洲唯一的邦交國。中梵關係近來的進展，引發外界關注台梵關係未來發展。