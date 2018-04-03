國家文藝獎七得主　不同領域展現台灣文化底蘊　

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）第20屆國家文藝獎今（3）日於淡水雲門劇場舉行頒獎典禮，七位在舞蹈、建築、音樂創作、詩歌、戲劇，以及原住民族創作領域耕耘多年的藝術家在親友及眾多台灣文化界重量級人物的見證下，接下這國家最高的文化榮譽獎項。

總統蔡英文也在文化部長鄭麗君及前行政院長游錫坤的陪同下出席典禮，並於致詞時表示文化是一個國家的魅力所在，文化及藝術也是讓世界各地人民認識台灣最好的管道。

蔡總統一一唱名此次國家文藝獎得主，提及電影音樂創作者林強為導演侯孝賢電影《千禧曼波》譜曲的音樂躍上巴黎時裝周，以及國際聲樂家以台語唱出作曲家金希文製作的歌劇，都讓世界看見台灣。

蔡總統進一步提及，劇作家陳勝國在明華園創作的戲劇、編舞家姚淑芬的舞蹈作品，藝術家撒古流·巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavalung）的雕刻，以及建築師黃聲遠在宜蘭的地景建築，皆在在象徵台灣這塊土地蘊含的豐富文化底蘊。

林強自共事超過二十年的侯孝賢手中接過獎項，兩人從1996年電影《南國再見，南國》合作至今，一同獲得國內外無數獎項，包括2015年的《刺客聶隱娘》，侯孝賢與林強更是一舉獲得當年法國坎城影展（Cannes Film Festival）最佳導演及最佳電影原聲創作的殊榮。

雖然音樂創作以突破及跨領域著稱，林強致詞時卻提及維持傳統社會精神的重要性，並感謝提攜及影響他的長輩，也被侯孝賢盛讚創作富有台灣在地精神。

評審認為林強的作品融入電子音樂風格及東方傳統音樂元素，以音樂深刻勾勒電影情境，在當代亞洲電影配樂別具風格。

而即將代表台灣赴義大利參加威尼斯建築雙年展（Venice Biennale of Architecture）的「田中央工作群」創辦人黃聲遠致詞時則是以一封家書，道出自己的生命歷程，以及對宜蘭土地的深摯情感。

評審認為黃聲遠以友善的環境思考，超越建築專業本身的侷限，尋求人和土地最自在的相處關係，體現「建築是在地的社會實踐」。

此外，拋棄公務員身份轉而投身藝術創作與原住民族文化傳承的撒古流·巴瓦瓦隆，身穿一襲排灣族傳統服飾，自部落頭目手中接下獎項。

撒古流·巴瓦瓦隆先是用排灣族語發言，抑揚頓挫的聲音彷彿是在訴說古老的部落傳說，隨後他用中文表達原住民族在歷經台灣多個殖民及統治者後，逐漸失去語言及傳統的感嘆，但他也表示，希望將來有更多族人加入他的行列，投身原住民族文化及藝術創作。

評審指出撒古流·巴瓦瓦隆是一位創作與原住民族運動兼具的藝術家，不拘泥於任何領域，並透過藝術社會實踐，展現文化自覺。

自年幼開始參與歌仔戲班子演出的陳勝國，是國際級表演團體明華園劇團的幕後推手，陳勝國謙虛地表示得到獎項肯定後，自覺不再是在戲台後孤獨的創作者，也盼望政府能補助國內辛苦創作的劇團，讓戲劇表演能夠化為國家文化的力量。

評審表示，陳勝國是少數透過民間劇場密集創作訓練出來的劇作家及導演，其編創的歌仔劇劇本風格獨具又貼近觀眾，為台灣傳統戲劇開創新局。

台新藝術獎得主姚淑芬則是一開就表示致詞很難「用跳得比較快」，不過隨後提及自己的舞蹈學習及創作歷程，便感性地落下眼淚。

姚淑芬表示她的創作皆與人的生活有關，整個社會皆是她的靈感來源，也強調「沒有創作就不能活」，會持續做出有溫度的作品。

詩歌創作逾千首，近年更舉辦「淡水福爾摩莎國際詩歌節」，並邀請20多國詩人來台分享詩歌創作的詩人李魁賢，致詞時打趣地說自己是「不小心」得到國家文藝獎。

李魁賢表示，從事詩的創作已經50年載，故鄉淡水激發了他的文學創作生涯，而今日在淡水雲門劇場接受國家文藝獎的表揚，他非常感激。

評審委員表示，李魁賢關心時代的形相也堅守批判的立場，詩作之外，在評論及翻譯等著作也具相當質量，對台灣文壇影響深遠。

作品探討台灣過去波折歷史的大型管旋樂曲作曲家，金希文發表感言時強調古典音樂是透過探索人類的空虛及掙扎，尋求美的表現，也讓觀眾以美學體驗面對所有人生苦難。

評審認為金希文融入台灣當代元素及意向，以人文精神關懷社會與時代，且形式與風格多元，深受國際樂壇肯定。

國家文化藝術基金會董事長林曼麗特別提到，今年是自2007年睽違十年後首次七大領域皆有得獎者，象徵文化豐收的一年。

蔡總統也稱讚文化部近年提倡向由下而上的「文化民主化」，並承諾政府會持續打造一個支持創作的環境，讓每位藝術家能盡情發揮，發展多樣的創作。