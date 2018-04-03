新北市玩具抽查結果 近兩成不合格

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）近幾年不乏聽到國內外著名玩具製造商之商品，因含有細小零組件設計，導致孩童玩耍時誤吞誤食之情形，甚至部分玩具驗出含超標塑化劑。新北市政府經濟發展局於兒童節前夕，前往轄內各大賣場及一般商號抽查玩具商品，總計抽查282件，不合格率達19.86％，提醒家長為孩童選購玩具時要多加留意商品標示。

經發局表示，本次玩具標示抽查的282件商品中，有56件不合格，不合格原因以未標示玩具「使用方法或注意事項」、「警告標語」以及「警告或注意之字體過小」為主，占總違規情況之44％；其次，未完整標示「製造商或進口商資訊」則占總違規情況之16％。

經發局長張峯源提出玩具選購三寶—「製齡、警標、Logo好」供家長們參考。第一，注意玩具製造（進口）商的「製造資訊」與「適用年齡」，包含：聯絡資訊、原始產地、成分材質及年齡限制等事項；第二，留心玩具「警告標示」及使用方法或注意事項，字體不得過小且須清晰容易辨識；第三，確認貼有經濟部檢驗通過的「商品檢驗標誌Logo」。希望能幫助家長們藉由簡單的口訣，於事前杜絕購買不良玩具，同時也提醒應避免孩童把玩不符合適用年齡的玩具，或將過小的玩具放入口中。

經發局呼籲業者，玩具商品除了須經過經濟部檢驗通過並貼有商品檢驗標誌才可流通販售之外，也須遵守玩具商品標示基準規定，玩具商品標示的「警告」或「注意」兩字字體應大於5mm × 5mm，內容文字應有1.5mm × 1.5mm以上，且字體顏色也應與包裝底色不同，俾利消費者辨識。

針對本次抽查標示不合格商品，經發局已全數依「商品標示法」立即要求業者限期改善，並辦理複查，逾期未改善者，將依法罰處新臺幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架。為顧及店家與廠商信譽，呼籲業者勿心存僥倖，以身試法，販賣不明或標示不全的商品。