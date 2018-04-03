感謝恩師！ 台南大員皇冠假日酒店謝師宴優惠中

驪歌再起、畢業季將至！各家飯店、餐飲業者積極推出謝師宴方案，要吸引應屆畢業生們的青睞。台南大員皇冠假日酒店即日起至2018年7月31日推出多元方案的謝師宴，滿足不同喜好的畢業生，由行政總主廚周烈成與中餐主廚袁東海聯合推出多樣選擇的謝師宴專案，中式桌席每桌NT$6,800起、西式自助餐每人NT$980起，4月30日前簽約付訂者，每桌贈送果汁無限暢飲或謝師禮。

另外，元素自助餐則推出每人NT$460起，4月30日前簽約付訂者，贈送289吧英式下午茶券等。彩豐樓中餐廳則是推出平日謝師宴專案，中式桌菜NT$6,000起，加贈果汁無限暢飲。眾多貼心的優惠禮遇，提供給莘莘學子們一個難忘的謝師饗宴。

鳳凰花開，畢業生們除了捨不得共同打拼的同學，更要感激亦師亦友的人生導師，台南大員皇冠假日酒店推出一系列的謝師宴，「皇冠謝師宴」專案，分為中式桌席每桌10人NT$6,800，隨桌贈送啤酒2瓶，以及西式自助餐每人NT$980，每滿20位招待1位以此類推。4月30日前簽約付訂者，西式自助餐滿80位以上贈送謝師禮4份，中式桌席4桌(含)以上或西式自助餐80位以上，再贈送卡拉OK歡唱3小時，本專案須另加10%服務費。訂席專線：06-391-1899轉6221-6224。