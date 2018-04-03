連假適逢變天降溫　流感疫情恐升溫

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）本週適逢兒童節、清明節連續假期，民眾安排出遊機會增加，且本週五起鋒面通過，各地氣溫將明顯下降，提醒民眾南來北往應留意個人防護措施，落實勤洗手、有症狀戴口罩、生病在家休息並保持室內通風等，降低病毒傳播的機會。

依據疾管署監測資料顯示，上週（3月25日至3月31日）類流感門急診就診人次為87,187，較前一週下降6%。上週新增20例流感併發重症確定病例，其中18例未接種本季流感疫苗；另新增7例流感死亡個案，均有慢性病史，4例未接種本季流感疫苗。

各國衛生部公布之流感疫情最新報告顯示，近期北半球各國疫情呈現下降趨勢；中國大陸北方已處低流行水平，韓國及香港即將脫離流行期。流行病毒型別仍然多樣：中國大陸以A型H1N1為主，其次為B型；香港、新加坡以B型為主，其次為A型H1N1；美國以B型為主，其次為A型H3N2；日本、加拿大及歐洲以B型為主；韓國以A型H3N2為主，其次為B型。

疾管署再次呼籲，流感威脅仍在，民眾出入人潮眾多場所、搭乘大眾交通運輸等務必做好手部衛生及咳嗽禮節，尤其是65歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等高危險群應格外留意自身健康，如有類流感症狀可至鄰近公費流感抗病毒藥劑合約院所就醫，並按醫師指示服藥，以減少併發重症的風險。