象徵富貴的「搖錢樹」真的存在　已知發現200株

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）「搖錢樹」不是傳說而已！中國陝西寶雞市郭家崖，最近出土41座秦漢時期古墓，其中一座東漢時期的古墓中，發現的陪葬品就是「搖錢樹」。而這並不屬於秦代文化古物，而是四川地區的墓葬習俗。

圖為近期在陝西出土的搖錢樹。翻攝中國網路

圖為四川綿陽博物館收藏的一株、完整的搖錢樹。翻攝中國網路

綜合中國媒體報導，陝西寶雞市郭家崖，從去年11月起至今(2018)年3月展開「搶救性發掘」，共計發掘41座秦漢時期墓地，其中37座是戰國時期秦墓葬、4座是漢代以後的墓葬。重點是，這是屬於秦人的「聚落型」墓地，對秦漢發掘史具有學術意義。

圖為陝西近期出土的文物。翻攝中國網路

在發掘的37座秦墓中，共出土器物117件組，包括陶器、銅器、鐵器，還有少數禮器、玉器、綠松石及兵器等，大多是用作陪葬品的日常生活用品。

而在其中一座東漢磚室墓葬中，更出現一件造型奇特的陪葬品「搖錢樹」，由於搖錢樹是四川地區的墓葬習俗，以往在寶雞很少見到。

四川綿陽博物館收藏的搖錢樹​。翻攝中國網路

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四川綿陽博物館收藏的搖錢樹，錢幣的造型很明顯(如上)。翻攝中國網路

陝西考古專家田亞岐猜測， 從陪葬品來看墓主人身份比較尊貴， 有可能是東漢時期在寶雞做官的四川人。

中國央視曾經介紹，青銅搖錢樹在東漢時期大量出現，目前發現的青銅搖錢樹，大約有200株，但完整的只有20多株。發現的地區以當今四川和重慶最多。

四川綿陽博物館收藏的搖錢樹，圖案豐富。翻攝中國網路

在四川綿陽博物館收藏的搖錢樹當中，最高的一株有1.98公尺，堪稱是保存最完整的一株，鑄造相當精美。 它是由基座、樹幹、枝葉等29個部分組成，基座為紅陶質地，樹幹、枝葉用青銅澆鑄。樹幹的直徑約2.3公分。

這棵搖錢樹上裝飾有成串的錢幣造型，葉片外側呈短刺狀。錢幣之間裝飾有龍、鳥、狗、象和鹿的圖案。

搖錢樹當作陪葬品的目的，是希望在仙界的人，也能夠享受榮華富貴。

四川綿陽博物館收藏的搖錢樹，圖案豐富。翻攝中國網路