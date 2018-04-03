古禮敬師恩‧派對享歡樂 　為謝師宴留下美好相聚印記

位在高雄地標85大樓的「君鴻國際酒店」，歷年來一直是各級學校 舉行謝師宴的首選，為迎接畢業季，自4月起精心為各級學校畢業班 同學量身訂製「謝師宴特惠專案」，滿足畢業班的所有需求。



該酒店今年特選在38F、41F至45F的宴會廳供應中式桌菜及 西式自助餐，空間可多元選擇。宴會廳特別打造 ” 古禮敬恩師 ” 以中 式桌菜主題呈現，主廚將傳統古禮「謝師六禮」肉脯、芹菜、紅豆、 蓮子、龍眼與紅棗分別入菜， 將濃濃的感恩寓意化成一道道美味佳餚，道出說不盡的滿滿謝意。

另加入「謝師奉茶禮」儀式，象徵「弟子服其勞」的尊師重道精神； ” 畢業生派對 ” 系列提供全自助式餐點服務，供應各式美味佳餚、 畢業主題蛋糕，現場提供氣球佈置、多種派對小禮物、 免費卡拉OK歡唱、各式派對遊戲，還可選擇「玩樂二選一」 漆彈遊戲或密室逃脫體驗券，增添更多歡樂氣氛，入場還有專屬拍立 得畢業照片牆與星光大道紅地毯，讓每位畢業生成為星光閃耀的巨星 ，留下難忘的美好印記!



同時在39F百匯栢麗廳提供異國自助餐，15位(含)以上，平日 (週一~週五) 午餐每人NT$600元、下午茶每人NT$460元、晚餐每人N T$700元；假日(週六~週日) 午晚餐每人NT$720元，下午茶每人NT$480元，消費人數 滿20位(含)以上，再加碼贈平日下午茶券1張，贈送以此倍數累 計推算。謝師宴特惠活動自4月1日至7月31日止。



君鴻國際酒店宴會廳的謝師宴，打造派對型態新體驗，中式古禮奉茶 儀式與謝師六禮入菜之宴席，為逐漸失焦的謝師宴回歸感恩本質， 為畢業班師生留下最難忘餐會，中式圓桌宴每桌NT$9, 999元起，西式自助餐每人NT$ 680元起。 謝師宴特惠活動自4月16日至9月3 0 日止。



該酒店訂4/14(六)13:30邀請畢業生報名參加謝師宴說明 會，現場導覽介紹專案優惠說明，客製化活動流程規劃洽詢，讓您預 先體驗優質服務，讓每位用餐的師長及同學們擁有賓至如歸的感動， 現場可參加有獎徵答活動，當日訂桌並預付訂金者還可享有獨家好禮 的加碼優惠!

洽詢專線:(07)566-1177