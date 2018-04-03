古禮敬師恩‧派對享歡樂 　為謝師宴留下美好相聚印記

位在高雄地標85大樓的「君鴻國際酒店」，歷年來一直是各級學校舉行謝師宴的首選，為迎接畢業季，自4月起精心為各級學校畢業班同學量身訂製「謝師宴特惠專案」，滿足畢業班的所有需求。
該酒店今年特選在38F、41F至45F的宴會廳供應中式桌菜及西式自助餐，空間可多元選擇。宴會廳特別打造”古禮敬恩師”以中式桌菜主題呈現，主廚將傳統古禮「謝師六禮」肉脯、芹菜、紅豆、蓮子、龍眼與紅棗分別入菜，將濃濃的感恩寓意化成一道道美味佳餚，道出說不盡的滿滿謝意。
另加入「謝師奉茶禮」儀式，象徵「弟子服其勞」的尊師重道精神；”畢業生派對”系列提供全自助式餐點服務，供應各式美味佳餚、畢業主題蛋糕，現場提供氣球佈置、多種派對小禮物、免費卡拉OK歡唱、各式派對遊戲，還可選擇「玩樂二選一」漆彈遊戲或密室逃脫體驗券，增添更多歡樂氣氛，入場還有專屬拍立得畢業照片牆與星光大道紅地毯，讓每位畢業生成為星光閃耀的巨星，留下難忘的美好印記!
同時在39F百匯栢麗廳提供異國自助餐，15位(含)以上，平日(週一~週五) 午餐每人NT$600元、下午茶每人NT$460元、晚餐每人NT$700元；假日(週六~週日) 午晚餐每人NT$720元，下午茶每人NT$480元，消費人數滿20位(含)以上，再加碼贈平日下午茶券1張，贈送以此倍數累計推算。謝師宴特惠活動自4月1日至7月31日止。
君鴻國際酒店宴會廳的謝師宴，打造派對型態新體驗，中式古禮奉茶儀式與謝師六禮入菜之宴席，為逐漸失焦的謝師宴回歸感恩本質，為畢業班師生留下最難忘餐會，中式圓桌宴每桌NT$9,999元起，西式自助餐每人NT$680元起。謝師宴特惠活動自4月16日至9月30日止。
該酒店訂4/14(六)13:30邀請畢業生報名參加謝師宴說明會，現場導覽介紹專案優惠說明，客製化活動流程規劃洽詢，讓您預先體驗優質服務，讓每位用餐的師長及同學們擁有賓至如歸的感動，現場可參加有獎徵答活動，當日訂桌並預付訂金者還可享有獨家好禮的加碼優惠!
洽詢專線:(07)566-1177