台中金典推出謝師迎新專案　多重好康優惠享不完

隨著時間離畢業的季節越來越近，即將步出校園的學子們，除了忙著在為未來做準備，還要開始籌備謝師宴，為過去這一段青春的記憶劃下美好的句點，另一方面送走畢業生後，緊接著就要準備迎接校園新鮮人的到來，因此，今年台中金典酒店特別延長專案時程，從五月份開始到九月底為止，規劃「謝師迎新」專案，讓大家能夠輕鬆籌劃迎新送舊的時刻，專案優惠價從NT$6,800+10%元起，還有滿額加贈、早鳥優惠、推薦好禮等好康搭配，讓大家能在歡樂氣氛中，感謝老師的辛苦、歡迎新生加入，還能同時節省荷包。

台中金典酒店今年謝師宴專案時間延長，但優惠不減，還推出平日優惠專案，只要是在週一至週四期間，選用中式辦桌宴席，每桌只要NT$6,800+10%元起，而西式自助餐宴則是提供每人NT$680+10%元起的優惠價。

若是選擇在假日期間舉行，則是桌菜NT$7,800+10%元起，自助餐宴每人NT$780+10%元起，不僅在價格上提供優惠，台中金典的謝師專案還提供果汁暢飲、獨立廳房、精美邀請函、卡拉OK歡唱等超值服務；此外，在5月20日之前確認付訂，還可獲得迎賓雞尾酒及下午茶等早鳥回饋禮。

為鼓勵同學踴躍出席，讓老師們感受同學的熱情，「謝師迎新」專案中提供選用西式自助餐的朋友滿額回饋的優惠，只要是消費人數滿42位，即可以享受1位免費用餐，並可以累積計算，每滿11位就再加贈1位免費；當然，好康就是要「道相報」，如果成功推薦同學到台中金典舉辦謝師宴，並達到一定出席人數，推薦者還有機會獲得千元以上的餐飲現金禮券喔！

台中金典酒店的「謝師迎新優惠專案」，將自5月1日至9月30日止，另外，不僅有宴會廳包廂的選擇，受到大家喜愛的12樓栢麗廳自助百匯同樣打出謝師宴方案，單次用餐人數達20人以上，即可享有平日午、晚餐NT$750+10%，假日午、晚餐850+10%的特惠價格，想要為校園生涯劃下一個完美的句點，趕緊撥打台中金典酒店謝師宴的訂席專線：04-2324-6082。