科學家觀測到最遙遠恆星伊卡洛斯蹤跡

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據路透社報導指出， 美國國家航空暨太空總署(NASA)科學家觀測到迄今最遙遠的恆星。

這顆橫行坐落在半個宇宙外的藍色超大恆星，以古希臘神話人物伊卡洛斯(Icarus)的名字命名。在希臘神話中，伊卡洛斯因為飛得太靠近太陽，臘製成的羽翼融化，最後迅速墜海身亡。

研究員在昨(2)日表示，他們使用美國國家航空暨太空總署的哈勃(Hubble)望遠鏡觀測到這顆恆星，其亮度為太陽的100多萬倍、溫度約兩倍，位於距離地球93億光年外。這顆恆星坐落於遙遠的螺旋星系，比先前觀測到的其他恆星遠至少100倍。科學家先前曾觀測到更古老的星系，但難以辨識其中個別的恆星。

科學家是透過「重力透鏡效應」（gravitational lensing）觀測到這顆恆星。重力透鏡效應指的是光線經過視線範圍內的大規模星系團產生偏折，進而放大較遠的天體成像，讓本來難以偵測到的遙遠黯淡物體如個別恆星，變得可觀測到。

加州大學柏克萊分校(UC Berkeley )前研究員、現任明尼蘇達大學(University of Minnesota)物理天文學助理教授凱莉(Patrick Kelly) 領導的一項論文就指出，有 1 顆遠在 90 億光年之外的藍超巨星「MACS J1149 + 2223 Lensed Star 1（縮寫 LS1）」，其光源罕見對準了一個距離地球 50 億光年的巨大星系團 MACS J1149 + 2223，使亮度在通過重力場時被放大。

不過凱莉表示自己比較想以美國藝術家安迪.沃荷(Andy Warhol)的名字命名這顆恆星為沃荷，因為這顆恆星現蹤後，成名了15分鐘(15 Minutes of Fame)。