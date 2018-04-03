兒虐通報暴增73% 兒推盟籲政府正視問題

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）近來虐童、兒少事故傷害頻傳，四年來兒虐通報更暴增7成3，令人怵目驚心！今（3）日13個民間團體在兒童節前夕宣布成立「中央兒少專責單位推動聯盟」，共同為全國的孩子請命，呼籲政府應「成立中央兒少專責單位」、「加碼兒少預算」、「整合兒少業務」， 善待台灣未來的小小主人翁。

台灣生育率全球倒數第三，政府一再祭出育兒政策，但我國兒少意外事故死亡率排名OECD 國家倒數第三。立委陳宜民強調，少子化問題延燒，影響層面遍及醫療、教育、商業、勞動力減退等；在政治決策時，老人福利較容易勝出，一旦陷入惡性循環，是不可忽視的國安問題。

兒推盟指出，2013年7月衛福部成立後，兒童局遭裁撤，兒少業務被大卸三塊，改由衛福部轄下的保護服務司、社會及家庭署「兒少福利組」及「家庭支持組」主責。兒少業務自此變得零散分立、各自為政，政策缺乏以兒少為中心的規劃，對比「長照 2.0」經費倍增、飽受衛福部高層青睞，兒少業務卻總是口號比資源多，甚至有被邊緣化的趨勢！

台大兒少暨家庭研究中心主任馮燕表示，政府吝於投資兒少—台灣兒少家庭福利公共支出，在人口逐漸減少的台灣，如何更有品質的照顧兒童及少年，已是燃眉之急。然而我國在兒少家庭政策的公共支出，只占 GDP的0.34%，遠不如英國、丹麥(約占 3.5%-4%)，離先進國家的平均值2.43%也差距甚遠。

家扶基金會社工處處長周大堯表示，一個兒保個案，從通報接案開始，到驗傷醫 療、提供各項福利服務，最後到結案、轉銜或自立追蹤輔導等，光是在衛福部內，就橫跨至少4個部門部門，還涉及教育、勞動、司法等其他網絡單位，兒保社工不僅要面對緊繃的工作壓力，還必須處理網絡中看似綿密卻頻有漏洞、看似分工卻無人主責的問題，除了增加第一線社工無形的工作量，更可能導致兒少權益被犧牲。

善牧基金會新北市區主任侯雯琪從服務經驗中發現，政府組改之後，缺少整體兒少服務方案的規劃及政策制定，也缺少全人且提早預防的策略。如此一來，對於離開校園、在外遊蕩的兒少，就少了相關配套服務；針對吸毒、同時又是感化出所的孩子，各項服務間的連結及跨部門的合作，也是衛福部的一大考驗。

相較衛福部目前兒少業務分立、多頭馬車的亂象，日本和美國政府的組織編制，則有截然不同的做法。兒童節前夕兒福聯盟、家扶基金會、兒童健 康聯盟、台灣展翅協會、中華育幼機構兒童關懷協會、善牧基金會、台大兒家中心、兒科醫學會、立心基金會、台灣防暴聯盟、婦援基金會、靖娟基金會、至善基金會等 13 個民間團體與藍綠立委要求衛福部，應儘速成立中央兒少專責單位、加碼兒少預算、整合兒少業務，避免兒少服務體系一再斷裂，提升兒少業務的質量，還給台灣孩子應有的公道。