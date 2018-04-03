幸福、智慧、歡樂、創意、活力~新泰Let’s Go闖關童歡樂!

107年4月3日的兒童節前夕， 一場別開生面的童歡課程闖關活動，在校長、老師、 家長及樂齡志工的帶領下，熱鬧的展開，在「童軍活力、品德智慧、 創客創意、食農幸福、運動歡樂」為主題的趣味關卡中， 新泰國小的師生親身體驗了一場心動、主動與感動的饗宴，「 玩出好品德，玩出好感情，玩出未來力」!

新泰國小洪中明校長表示，為了讓新泰的孩子，感受兒童歡樂氣氛， 新泰國小今年以卓越、創新、活力、科技之學校願景為主軸， 培養孩子「友善、活力、責任」為目標，依照低、中、高三個年段， 結合學校「童軍活力、品德智慧、創客創意、食農幸福、運動歡樂」 等主題，設計相關主題式的闖關活動。

每一個主題都依照低、中、 高年級的程度設計不同的關卡。 例如童軍活力則設計快手飛鏢活動及童軍特色的益智遊戲； 品德智慧中則強調生態觀念， 並以實做方式讓學生體驗環境保護和校園生態； 創客創意則是透過學生課堂中自己設計的投石車及玩具工坊樂齡長者 們設計的有趣聲光竹筷槍，體驗創客的新奇；食農幸福讓中、 低年級學生製做簡易的果醬吐司，中年級烘焙小餅干， 高年級煎荷包蛋；而健康歡樂則是結合學校各式動健康體育課程， 透過有趣競賽闖關使學生培養良好運動習慣及正確運動觀念。

四年七班陳思妍同學提到，今年的兒童節我第一次做餅乾， 感覺有點緊張，但是很有趣，另外，三年四班蔡嫚芸提到， 校園中有許多的蝴蝶和鳥類，這次的生態拼圖關卡裡， 有他最常看見的蝴蝶與鳥類，還有認識常見的植物， 讓他感到很開心。而六年九班陳之見小朋友則開心的說， 快手飛鏢真的很好玩，沒想到他們這一組這麼厲害，竟然拿到最高分 !!，同時也認識了許多性別平等的知識。

「透過做中學。養成好品德，藉由學中做，建立好感情， 融合做與學，建構好未來」，透過今年的兒童節闖關活動， 新泰國小將兒童節辦得比兒童樂園還有趣，好吃又好玩， 相信每一個新泰的孩子一定會有個很棒的兒童節。