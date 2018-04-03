花現白雲國小　波斯菊操場好好玩

白雲國小在今（3）日送上一份特別的兒童節禮物「操場波斯菊花海」。學校在兩個月前，請學生在操場灑了波斯菊種子，兒童節前夕，盛開出粉紅、豔紅、純白及黃色的波斯菊，學校圍出賞花步道，讓孩子可以在花海中奔跑嬉戲，透過美化校園的概念，不僅讓孩子有機會觀察植物開花過程，也培養孩子的美學素養。

此次操場花海由老師們在二月份以繩子圍出步道及花海區域後，再請學生灑下種子，面積約半個操場，共900平方公尺，隨著波斯菊逐漸發芽、茁壯，每天下課都有學生圍著波斯菊觀察，尤其當低年級學生發現波斯菊開始結出花苞的時候，更是興奮地跑回教室與同學分享，從一朵花、兩朵花到整片花海的過程，皆帶給孩子難忘的經驗。

除了波斯菊花海，為了讓孩子歡度一個有意義的兒童節，白雲國小舉辦了一系列的兒童節慶祝活動，主題是「做一件讓世界更美好的事」，讓各年級的孩子參與校園美化的活動：低年級結合國語課程，以短劇呈現種子的傳播方式，並讓孩子親自觀察種子的成長過程；中年級以藝文老師帶領孩子，以「蒙德里安」的幾何圖形為基礎，進行樓梯間轉角的裝置藝術；而高年級是由各班設計主題，彩繪操場邊的石板凳，與花海同場競豔。除此之外，更有班級體驗闖關活動，有獵人射箭體驗、足球射門等，透過遊戲，讓孩子「健康動起來」。

四年3班林謙表示，今年的兒童節有許多好玩的活動，尤其是體驗射箭還有波斯菊花海，放假時一定要找爸媽來學校看看花海；二年2班陳昀欣表示，這次參與種子旅行的戲劇表演，也一直觀察波斯菊種子的成長，學到很多知識；三年1班包琇璞則表示，今天活動真的好好玩，雖然很累，但是能跟同學一起闖關，真的很棒；家長會長鄭意馨表示，學校可以為孩子辦理如此有創意的活動，身為家長要給學校最大的肯定，尤其看到孩子們一起在花海中漫步，相信他們一定有很棒的體驗。

白雲國小校長洪國維表示，新北市教育局推出「陪伴愛就GO－新北兒童Let’s go」活動，希望家長能撥出時間，多多陪伴孩子，也希望白雲的家長也能利用連續假期，陪著孩子到不同的地方進行學習或旅遊，也可以到學校欣賞花海，而這次的兒童節活動，希望培養學生服務學習的精神，同時身體力行美化校園，讓白雲校園在孩子的歡笑與藝術氛圍中，歡度兒童節。