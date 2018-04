咖啡致癌？「法律操弄」的金錢遊戲

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國加州法院日前裁定,咖啡業者必須在咖啡上加註癌症警語,消息一出舉世譁然,關於咖啡對健康的利弊再度引發議論。然而,一名醫學專家指稱,這一切不過是政治與法律的操弄。

事件始末:

加州非營利團體毒物教育和研究諮詢委員會(Council for Education and Research on Toxics, CERT)於2010年提出告訴,指控美國星巴克等90餘家業者並未在產品標註恐導致癌症的化學成分警語。

該團體援引的法案是,「加州安全飲用水及有毒物質法案」(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act),法案明定化學毒物清單,並規範企業若產品含有相關毒物,必須加上警示,否則可以依法控訴並獲得賠償。此案已纏訟8年,現在才要進入第三階段的審判,若咖啡業者敗訴,恐得付出天價賠償。

加州大學舊金山分校醫學院退休教授林慶順撰文指出,「事實上,CERT並不是真的民間團體,而只存在司法訴訟中。」該團體聯絡地址位於加州401 E. Ocean Blvd., Suite. 800, Long Beach, California 90802-4966,電話是562-437-4499。查詢後發現,這其實是屬於一個名為Metzger Law Group的律師集團。

林教授認為,「這個律師集團的生財之道,就是控告企業,特別是食品業,任何企業只要被告,就必須證明其產品不含毒物清單上的某一化學品,或該化學品不具毒性或致癌性。例如,咖啡業者就必須證明咖啡所含的微量丙烯醯胺(acrylamide)不會致癌。」

企業若想得到這樣的證明,就必須做臨床試驗,但臨床試驗不僅花費甚鉅,也無法保證就會取得毫無爭議的證據。因此,被告企業多半選庭外和解。

美聯社報導,Metzger 2008年經手的一場類似官司,迫使洋芋片業者付出300萬美元的代價。本次咖啡訴訟,約有十餘家業者已決定和解,並貼上丙烯醯胺警示。

美聯社也指出,美國食藥署(FDA)先前所做的檢驗顯示,多種食品在高溫製程中都會產生丙烯醯胺,包括薯條、洋芋片、穀片、咖啡、糕點,甚至嬰兒食品。所謂致癌疑慮,僅只有動物實驗,讓動物攝取含有高濃度丙烯醯胺的水,但人類與鼠類吸收速度與代謝狀況皆不同,實難證明對人體有害。

林教授引據彭博報導,「該法案所引發的訴訟,光是去年就有760個庭外和解案,被告企業共付出3,000萬美金的和解金,其中72%進了律師口袋。」

因此,咖啡致癌之說吵得沸沸揚揚,幕後得利者,不言自明。