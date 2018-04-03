2018新北市運動樂活系列活動-中小學班際拔河比賽

新北市「全市中小學班際拔河比賽」今（3） 日在板橋第一運動場舉辦， 共計近3,200人107隊參賽， 副市長呂衛青到場為選手加油打氣，與親師生共同響應新北動健康， 打造新北成為人人愛運動的樂活城市。

副市長呂衛青表示，拔河就像人生， 隨時需要團隊合作及堅持到底的毅力，透過拔河運動，培養孩子「 來運動、玩運動、愛運動、享運動」的運動樂活精神， 也透過拔河繩，讓孩子感受到彼此認同與團結一心的重要性， 培養孩子團隊合作追求成功，以及堅持不放棄的人生態度。

今年賽場熱門話題，及人國小將挑戰7連霸、新莊國中5連霸、 金山高中3連霸，賽事精彩可期。及人小學校長管世樑表示， 班際拔河比賽是及人小學的傳統體育競賽活動， 更期待今年能再次獲得冠軍，順利達成七連霸的佳績。

新莊國中呂秋萍校長說：「 九年級同學們利用早自修時間進行50分鐘的練習， 過程中學生把吃苦當吃補，這種精神令人感動， 相信他們一定可以完成五連霸的目標！」。

金山高中賴來展校長表示，部分女生因練習而手掌長繭、破皮， 卻絲毫不放棄，就是要為自己的高中生活留下精采的回憶。 503班學生去年在校內取得拔河市賽參賽權後， 便積極利用早自習及放學時間進行基礎訓練、培養團隊默契， 頂著去年學長姐建立下來的二連霸紀錄， 同學把三連霸作為比賽最終的目標，也希望能有亮眼的成績。

教育局指出，拔河比賽為普及、安全、合作、健康的運動活動， 練習過程對孩子的團隊合作與協調能力等，皆有很大的助益。在過程 中，孩子展現服從、及團隊合作的精神，凝聚班級學生向心力， 提升學生體力與耐力，很適合在校園中推廣，透過今日賽會活動，號 召各校師生共同參與，養成學生良好的運動習慣，終身儲蓄健康、 快樂、活力、自信的樂活資本。