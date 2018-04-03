信義房屋攜手富邦產險  首創房東出租送凶宅險

根據信義房屋2017年租賃服務潛在需求調查統計， 在出租過程中，有超過四成的房東對入住後房客管理感到憂心。 信義房屋希望藉此建構全方位租賃安全防護網， 除了原有的居家修繕服務，更宣布自即日起與富邦產險獨家合作「 租事平安住宅保障專案」，保障為期一年， 該專案讓房東在出租的過程中，免費享有「特定」事故100萬房屋 跌價補償保險金及最高5萬的清理費用保險金， 不僅彌補事故發生時房東出租的憂慮，更針對租賃服務做出差異化， 再次震撼業界。

現今住宅租賃市場日益擴增， 而租賃交易中屋主的最大隱憂即為入住後續房客的管理、 收租及住宅修繕，最麻煩的則是房客於屋內發生自殺或他殺案件。 富邦產險表示， 富邦以持續提供消費者多元適切的保險商品服務為目標， 本次與信義房屋合作的「特定事故房屋跌價補償保險」 明確定義承保住宅事故範圍，一旦發生「特定」事故， 即依保單約定定額給付房屋跌價補償保險金， 並限額給付清理費用保險金，包含清潔、清除、 修復及民間宗教信仰之行為（含超渡法事等）費用支出， 提供符合保戶需求的服務。

有鑑於「特定」事故風險往往造成屋主的損失， 信義房屋為創造租賃服務差異化，並且提供屋主更完善的保障， 與居市場領導地位的富邦產險合作，推出房仲業界首創「 特定事故房屋跌價補償保險」。信義房屋王聖憲協理進一步說明， 倘若租屋處成為事故物件後，勢必導致房價下跌、 衍生後續繁雜的處理成本，為提供房東更完善的租屋保障， 將補償機制予以制度化，凡委託信義房屋出租物件成交的屋主， 可於起租日起一年內，享有富邦產險之「 特定事故房屋跌價補償保險」， 以彌補事故發生時所造成房屋跌價的部分損失， 且相關保費由信義房屋支付。

房屋是每個人一生中最大的一筆交易產品， 也是畢生努力的夢想，信義房屋一直以來極為重視消費者權益， 致力提供創新服務，本次基於「事前預防」與「完整保障」 的設計概念，與富邦產險合作，彌補房東部分房屋實質價值減損， 大膽面對出租成交後的任何問題，降低客戶心中的不安， 成功區隔出巿場需求，未來更朝建構全方位房仲服務邁進。