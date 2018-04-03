周歲前開始親子共讀 奠定幼童認知和語言發展之基礎

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據臺灣健康不平等報告指出，一歲以前的神經發展，是孩童認知能力的基礎，如果兒童的早期認知發展落後，日後的教育階段也可能進一步落後，並漸漸造成健康程度及社會階層的落差。因此鼓勵家長以親子共讀方式，透過說故事來促進孩子認知與語言發展，為孩子的健康與未來奠下基石。

過去研究發現，親子共讀在孩子成長過程中，對於大腦發育、語言發展及增進理解能力等皆具有正面的刺激，並能夠啟發孩子的想像力及培養其創造力，對未來認知發展上相當有助益。

國民健康署王英偉署長表示，政府推動親子共讀始自教育部推廣兒童閱讀系列活動，國民健康署加入推動行列係有另一項重要的目的，希望家長可透過親子共讀，選擇具健康議題(如預防燒燙傷、近視防治及窒息防制等)的繪本說故事給寶寶聽，讓寶寶從小就能觸及有益健康、自我保護的知識訊息，家長也可由繪本中注意到如何預防傷害及促進孩子的健康，是提升家長及兒童汲取健康識能的途徑。

美國兒科醫學會於103年將「主動建議家長儘早唸故事書給寶寶聽」納入兒童醫療照護政策之一。而臺灣兒科醫學會亦針對親子共讀提醒家長及主要照顧者，親子共讀應於舒服且不約束孩子的氛圍下進行，並掌握「對話式共讀」、「由少而多建立閱讀習慣」及「家長以身作則」等原則與技巧，也可隨時攜帶書(繪)本，有適當機會就可以說故事給孩子聽。

為讓孩子贏在起跑點，親子共讀越早開始越好！親子共讀的每一句話，都在累積孩子的未來，家長們千萬不要以為寶寶很小聽不懂，或認為共讀很難懂，目前國內有許多民間團體正積極推動親子共讀，可執行親子共讀之技巧及相關資訊(如適合書目)，可在網路上取得，各縣市圖書館亦有資訊可詢問。國民健康署呼籲各界關心、支持親子共讀，期望下一代在親子共讀的政策推動下，更健康更幸福。