一定要看！連假優惠一覽表

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 隨著清明節、兒童節的到來，服務業者也趁連假推出了各項優惠，台灣英文新聞帶你來看看這個假期可以怎麼好好把握這些優惠吧！

超商優惠

7-11統一超商

從4月4日至4月8日，民眾可以以Openpoint 888點換「霜淇淋買一送一 優惠券」（限量1萬份、限同品項）。

萊爾富

在4月4日憑兒童節當日消費發票，12歲以下的兒童可以免費獲得一瓶養樂多。而從4月4日至4月8日，購買黃金康貝特能量飲料、百事可樂、PINKEY 薄荷糖 買一送一

全家

從4月4日至4月8日，只要出示全家會員身分即可享貝禮詩牛奶特調、厚系冰磚咖啡買1送1的優惠。全家全新推出的酷繽沙牛奶糖新口味可在4月10日前以嘗鮮價49元購買。

頂好超市

清明祭祖懶人包，在4月18日前，針對拜拜必備的零食，今年首次推出跨品牌的零食組合包，任選3件109元；人氣飲料箱購優惠，任選3箱再打95折。同時，祭出每日限定優惠價，4月4日餅乾商品、4月5日飲料商品全面8折；4月6日、7日泡麵及冷凍水餃，全面75折。

樂園優惠

為鼓勵親子同遊，各大樂園也推出了各項優惠。

貓空纜車 - 全國國小以下學童，不限次數免費搭乘。

台北自來水園區 - 國小以下兒童免費入園。

六福村主題遊樂園- 從4月4日至4月8日，12歲以下兒童免費遊玩六福村主題遊樂園。全民同享499元入元優惠，讓全台小朋友們免費暢玩。

小人國主題樂園- 從4月4日至4月8日，小人過主題樂園舉辦制服排隊，凡穿著學校制服、運動服的國小學童到現場購票享樂園門票特價399元。

劍湖山世界-從4月4日至4月8日，劍湖山世界連假期間推出「身分證對對碰」活動，全票原價899元，不過只要身分證有4.5.6即可享優惠價(重複號碼不列入計算)。

3個數字-入門票價99元 、2個數字-入門票價199元、1個數字-入門票價299元

記得購票時出示身分證、健保卡、戶口名簿影本等可證明文件。

九族文化村- 今年九族文化村「2018紫戀薰衣草」活動，凡在4月15日前賞花、樂園、纜車、文化體驗一次滿足，一票到底只要650元（原價850元），纜車當日能不限次數搭乘，3到6歲門票只要420元。

台中麗寶樂園- 從4月4日至4月8日，不分成人或兒童，全民同樂價499元，除了玩設施外，還有大型魔術表演外，期間每天都有夜間營運，而且天天都有煙火表演。

高雄義大遊樂世界- 從4月4日至4月8日，16歲以下孩童入園門票只要99元(需至少一名成人購票入場)。3到12歲兒童若搭乘指定遊具，每搭一次可獲得刮刮卡一張。

花蓮海洋公園-連假期間，凡花蓮地區12歲以下、身分證字號U開頭的兒童免費入場。凡13歲（含）以上戶籍地為花蓮或身分字號U開頭的鄉親，門票$250/位。而外縣市地區12歲（含）以下的小朋友，門票每位$250

美食優惠

CAPTAINLOBSTER龍蝦堡- 至4月30日間推出買1送1優惠，點加拿大龍蝦堡加價就可升級套餐任一系列，再送加拿大龍蝦堡M號一份。

富基魚市- 單筆消費滿3,000元，即可享有生蠔海鮮10元/1斤特價優惠。

4月4日- 海鮮1元起標拍賣活動​

丸莊醬油觀光工廠- 紅麴醬油買2瓶送1瓶​

大同醬油黑金釀造館- 天饌御釀禮盒2盒1000元

福祿壽觀光酒廠- 尋找酒廠百年長壽七里香活動

台灣鯛生態創意園區- 拍照上傳打卡按讚送鮭魚握壽司1份

其他優惠

​ 興隆毛巾觀光工廠- 12歲以下兒童於現場購買DIY卷者享7折優惠

朝露魚舖觀光工廠- 滿千贈外帶DIY鯉魚旗

古坑鄉東壁莊園春假期間 一律8折

古坑鄉華山村悅來鄉民宿春假期間 一律9折

西螺後街童畫民宿春假期間 一律9折

台鐵普悠瑪站票8折優惠