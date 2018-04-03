(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本政府内部公文篡改問題持續延燒，現在甚至連防衛省，都被懷疑可能曾試圖隱藏公文。

《NHK》，雖然日本政府一直以來皆表示，由於重要性不高，防衛省已銷毀自衛隊赴伊拉克執行任務時的日誌，但防衛大臣小野寺五典在昨（2）日晚間坦誠，防衛省人員在陸上幕僚監部，發現了日誌，並對日本政府先前與事實不符的説明致歉。

日本防衛大臣小野寺五典（圖片來源：翻攝自小野寺五典個人網站）

小野寺表示，在去（2017）年夏天，南蘇丹維和行動問題，使自衛隊日誌開始受到公衆注意後，自衛隊各部隊人員便仔細尋找是否有類似日誌。最後，在2月底，衛生部和研究本部向上層回報，發現自衛隊派遣伊拉克時，留下的日誌，並在昨日通報小野寺。根據報導，日誌是2004年到2006年時撰寫，共有376天資料，長度是14000頁。

防衛省表示，在審核完哪些部分能對外公開後，將儘快將文書提交國會。

今日，根據日本《產經新聞》報導，面對記者詢問，爲何日誌明明2月底就找到了，卻拖延到4月初才呈報，小野寺説明，自衛隊内部需要確認該文書是否就是日誌，以及文書有無缺損，因此才花了超過一個月的時間仔細檢查。另外，他還強調，已要求自衛隊日後，無論發生什麽事，都要在第一時間向上呈報。

去年7月，防衛省發現了宣稱已銷毀的南蘇丹維和行動日誌，並因此導致安倍的愛將：時任防衛大臣稻田朋美引咎辭職。而稻田則在今日表示，這次能發現伊拉克日誌，是去年南蘇丹日誌問題爆發後，防衛省厲行改革，避免類似事件再次發生的成果，並鼓勵防衛省日後也要好好實施公文管理。

稻田朋美（圖片來源：翻攝自稻田朋美個人網站）

而在野黨則加強對日本政府的批評。根據《日本經濟新聞》，在野黨希望之黨在今日上午，表示將要求稻田在國會中作證，並將和另外幾個在野黨，一同在今日下午，傳喚防衛省上層人士，要求進行説明。

日本公文管理問題再添一樁 自衛隊發現「已銷毀」日誌

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