林務局預告　109年起全面禁絕象牙買賣

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）為了替大象保育盡一份心力，英國政府在當地時間週二（3日）宣布，將研擬新法禁止象牙買賣。台灣行政院農業委員會今（3）日也預告修正〈野生動物保育法施行細則〉第33條、第33條之3草案，增訂保育主管機關，得廢止保育類野生動物產製品買賣與陳列、展示原同意文件之規定。

林務局新聞稿指出，自後年（109）年1月1日起，正式終結現行國內「庫存象牙或象牙加工品」買賣許可，全面禁止象牙相關製品買賣，以便與國際大象保育工作接軌。該草案將進行為期60天之預告，以蒐集社會各界意見。

象牙自古在中西文化中，即被認為是珍貴飾品或雕刻的優質材料，受到大眾喜愛與收藏。但也因為人類大量利用，造成大象瀕臨滅絕。

林務局表示，《野生動物保育法》在83年全文修正時，即依據該法第16條規定，原則禁止象牙製品買賣及在公共場所陳列、展示。但考量法規修正之時，相關藝品、刻印業等，多以此為生計，並留有大量庫存。為保障相關業者權益，84年訂定〈庫存象牙產製品管理補充說明〉，規定當年申報之庫存象牙產製品，經主管機關核准後許可買賣為例外，作為法規修正後，遭受影響的緩衝措施。

林務局指出，聯合國國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature；IUCN），在2016年〈大象現況評估報告〉(African Elephant Status Report 2016)中指出，野生非洲大象族群自2006年調查結果尚存50.8萬頭，至2015年僅剩41.5萬頭，族群數量大幅減損了約20%。依此下降趨勢，非洲象可能在20年後滅絕。

報告中也顯示出象牙的利用與盜獵，仍是造成大象野生族群生存的最大威脅。因此，2016年10月第17屆瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約締約國會議（CITES CoP17）大會在南非舉行，經各國代表討論決議，呼籲各國關閉國內合法象牙買賣市場。

林務局指出，為保育瀕危非洲象族群，維護全球生物多樣性，在邀集相關學者專家就法規層面召開多次會議，並與國內刻印、珠寶藝品業者代表舉行座談會後，考量目前國內保育觀念已大幅提升，象牙製品需求大量減少，合法象牙製品交易平均一年僅約百餘件。

另84年制定的庫存象牙買賣管理措施至今施行已逾20年，已非藝品、刻印等業者的主要營業項目，所以本次修正〈野生動物保育法施行細則〉草案第33條第3項，規定在原經過主管機關審查保育類產製品買賣及陳列、展示核准後，因故停止繼續營業或經查原同意文件登載內容不符等情形，得予以廢止原核准事項之規定。

另增訂第33條之3，明定自109年1月1日起國內象牙商業交易將正式終結，所有象牙製品不得再買賣。

林務局強調，目前合法可販售之庫存象牙產製品，其買賣及陳列、展示仍須經縣市政府審查許可。違反者依同法第40條可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。

本次修正草案，期能善盡臺灣在全球生物多樣性保育責任，預告期間民眾如有相關意見，請寄至電子信箱：wildlife@forest.gov.tw。林務局將彙整各界意見，整體評估修正後，即依行政程序辦理公告。