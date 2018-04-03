一生摯愛 民權鬥士曼德拉前妻溫妮病逝

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）她是民權鬥士、她是南非國母、她一生毀譽參半，她是南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）前妻－溫妮曼德拉（Winnie Madikizela-Mandela）。

溫妮曼德拉已於2日病逝，享壽81歲。

或許她出生時取的名字－「Nomzamo（受試煉的人）」，就注定了她一生艱辛。

溫妮是南非約翰尼斯堡首位黑人女性社會工作者，她與當時才剛嶄露頭角的律師曼德拉於1957年相識，隔年結婚。但兩人結婚才5年，曼德拉就開始從事反種族隔離的地下維權運動。

曼德拉於1963年獲罪入獄，留下溫妮一人獨自撫養二女。

曼德拉在磨人的受審期間曾表示，「自由鬥士之妻就像寡婦，就算夫婿不在獄中。溫妮是我的希望泉源，讓我重獲新生。我對她的愛，讓我有足夠勇氣能面對接下來的苦難。」此番深情告白，足見兩人鶼鰈情深。

曼德拉入獄近半世紀，在這段煎熬的日子裡，溫妮並未放棄維權活動，她積極為黑人婦女爭取權益，也曾因參加反種族隔離之抗議活動而鋃鐺入獄。之後她便不斷受警方騷擾及迫害，甚至在大半夜被拖下床帶走，留下無助的幼女。

1977年，她被流放到南非荒涼小鎮布蘭福德（Brandfort），鄰居被下令不得與她交談，直到1985年才重返約翰尼斯堡。或許是多年的迫害，讓她路走偏鋒，行事愈見極端，陸續捲入詐騙、綁架、暴力殺人等刑事案件。

遺憾的是，曼德拉牢獄生活長達27年，溫妮雖熬過漫長如寡婦的日子，這段婚姻卻無法走到最後。曼德拉獲釋2年後，兩人宣布分居。1996年，曼德拉成為南非總統後2年，兩人終究離婚了。

1960年代曾為曼德拉辯護的人權律師畢佐斯（George Bizos）回憶，曼德拉決定與妻子離異時，流著淚說，「我們決定分開。我愛她，我不想多談我們之間的歧見，但請給予她尊重。」

畢佐斯說，他愛了她一輩子。