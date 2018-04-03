雅加達亞運交通打結 有解決方案?

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據外媒報導指出，印尼亞運籌備委員會(INASGOC)交通運輸部門代表丹波波倫(Josephine Tampubolon)表示，為疏解亞運期間的塞車問題，籌委會將提供多元交通工具，協助載送各國參賽選手及記者。

彭博社(Bloomberg News)日前提到：雅加達如何緩解擁堵交通以及選手村離各場館距離不一，是籌委會目前面臨的最大的挑戰。

為迎接亞運期間到訪的數百萬名遊客，雅加達和巨港也正在趕建交通基礎設施。不過近幾個月連續發生幾起重大施工意外，導致五人喪命，幾十人受傷。其中一起意外上個月發生在雅加達興建中的一條高架收費公路，七名建築工人受了重傷。總統佐科(Joko Widodo)隨後下令所有的高架交通項目暫時停工。受影響的工程包括原定於8月啟用的巨港輕軌列車系統及一項地鐵工程的部分路段。

除了交通基建工程出問題，幾個月前雅加達股票交易所的走道坍塌，也凸顯了印尼建築工程不達標的隱患。因此，為了緩解交通擁擠的問題且讓各國選手與記者準時到比賽場地，籌委會也與雅加達快捷巴士合作，提供記者及各國選手，搭乘快捷巴士來往於各比賽場地及飯店、媒體中心。丹波波倫也表示，新加坡網路叫車服務業者Grab，也將與籌委會合作，將加入協助疏運亞運各國選手及記者往返比賽場地的行列。

第18屆亞洲運動會將從8月18日開始，9月2日結束。本屆亞運迎來45個國家的一萬多名選手菁英選手分別在47個項目中爭金奪銀。這也比2020年日本東京奧運會的30個體育項目還多。

延伸閱讀

跳破14年全國紀錄 吳家如成功達亞運、世青賽標準​

台灣田徑代表隊出發雅加達參加測試賽

雅加達交通打結 8月亞運怎麼辦？​