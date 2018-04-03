國台辦批賴清德台獨　陸委會駁維護國家尊嚴、不懼恫嚇

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）針對中國的台灣事務辦公室週一（2）批評行政院長賴清德「頑固堅持台獨立場，危害台海和平穩定，」台灣大陸委員會稍後也嚴正抗議國台辦對賴清德發表的恫嚇。

賴清德多次在立法院備詢時，被國民黨籍立委連番詢問其兩岸關係政治立場，賴清德也坦然表示自己是「台獨工作者」，並指中國的政策就是要封鎖台灣外交空間及併吞台灣，呼籲台灣人應團結一致。

國台辦對此感到不滿，其發言人馬曉光藉新聞稿表示，賴清德「頑固堅持台獨立場，多次公然發表台獨言論，狂妄挑戰兩岸關係現狀」，並指賴清德「危害台海和平穩定。」

對此，陸委會反駁，「中華民國是主權國家，台灣是我們安身立命之所在，不容任何人詆毀，」政府面對中國操作輿論宣傳的負面手法，將盡最大努力，維護國家尊嚴及民眾安全福祉。

陸委會也強調，近兩年來，台灣政府沒有「仇中」，而賴清德提倡台灣主體意識，並秉持總統蔡英文維持台海和平穩定的兩岸關係政策立場。然而北京片面設定「一中原則」，一再操作媒體及網民威嚇、壓迫台灣政府及人民，並且企圖以軍事打擊及法律威脅等方式侵犯台灣尊嚴與權益，不僅升高兩岸對立，也破壞兩岸關係。

而根據《蘋果日報》轉述行政院發言人徐國勇對國台辦言論的回應，行政院表示希望兩岸善意和平的對話，不接受恫嚇言論。

徐國勇指出，賴清德強調台灣是主權獨立國家，是歷屆總統一貫的立場，「我們沒退縮，也不能退。」