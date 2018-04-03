美研究：制酸劑及抗生素恐引發幼兒過敏

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）家有嬰幼兒的家長可得當心了。美國最新研究顯示，服用制酸劑（一種胃藥）及抗生素，恐使寶寶罹患過敏性疾病。

該研究針對2001年至2013年出生、近80萬屬美國軍療保健計畫（Tricare）的孩童進行研究，檢視其歷年來的就醫紀錄。結果發現，有高達9%的寶寶曾服用制酸劑，像是Zantac或Pepcid，顯示這種藥物廣泛應用於治療出現胃酸逆流症狀的幼兒。

研究追蹤了4年，發現服用制酸劑的幼兒中，逾半數出現了食物或藥物過敏、起疹子、氣喘、花粉熱，或其他過敏性疾病。研究雖無法證實制酸劑或抗生素就是引發過敏的成因，但其中的關聯令人驚異。

研究指出，出生6個月內服用制酸劑或抗生素的嬰兒，出現食物過敏或氣喘的機率倍增，出現嚴重過敏（anaphylaxis）或花粉熱的機率也高出50%。

儘管這些孩童在服用藥物前，可能本身就有過敏體質，但也無法解釋何以過敏反應會如此嚴重。

馬里蘭州美國軍醫大學的密特爾（Edwar Mitre）醫師認為，腸道菌在健康的免疫系統中扮演舉足輕重的角色，制酸劑與抗生素或許會改變嬰兒體內微生物群系的組成，因而引發過敏症狀。制酸劑也會改變蛋白質消化模式。

該研究結果週一獲刊於醫療期刊 JAMA Pediatrics上。