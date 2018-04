外交部宣導網站上線　爭取國際支持參與WHO

(台灣英文新聞/鄧佩儒 綜合報導)為爭取台灣參與世界衛生組織(World Health Organization)及世界衛生大會(World Health Assembly),外交部繼發布暖心短片後,再度推出宣導網站「台灣醫衛貢獻網2.0」(Leave no one behind),希望呼籲國際社會「Health for all─Taiwan can help」。

世界衛生大會為世界衛生組織最重要的年度會議,由於中國近來不斷壓縮台灣的國際參與,台灣自2017年不再獲邀參與大會,今年的會議即將在五月底於瑞士日內瓦舉辦,政府部門皆坦言此次參與的機會不大。

而為了向國際社會呼籲,不僅台灣需要加入世界衛生組織及世界衛生大會,實際參與全球醫療衛生事務及政策,世界衛生組織同樣也需要擁有高端醫療技術的台灣的參與及貢獻,外交部近來便與衛生福利部、非政府組織及民間團體透過多元管道,試圖爭取各界的支持。

根據外交部新聞稿,「台灣醫衛貢獻網2.0」除了囊括去年四月數位攝影展裡的影像內容外,還新增兩大主題,包括「全民健康覆蓋」及「生醫科技發展」,以圖文並茂方式向世界宣傳台灣的醫衛技術。

外交部表示,除了向世界各國人民展現台灣作為亞洲第一個開辦全民健保的國家,這23年來所累積的豐富經驗確實有助於落實世界衛生組織「全民健康覆蓋」(Universal Health Coverage, UHC)的目標之外,依據去(2017)年「國際生技大會」(BIO International Convention)評定,台灣已躍升為亞洲生醫產業的重要樞紐。

外交部強調,台灣有意願、也有能力與世界衛生組織及各國分享經驗,為全球醫衛政策及事務作出貢獻。

上週發表的國際醫療短片《阿巒的作文課》(“A Perfect Pair”),則是藉由受台灣醫療幫助的越南小學生阿巒的故事,顯現台灣的醫療技術不僅每年吸引成千上萬的國外人士來台就醫,過去半世紀以來,派遣海外的醫事人員更已協助數百萬名外國人士重拾健康。