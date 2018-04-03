外交部宣導網站上線　爭取國際支持參與WHO

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）為爭取台灣參與世界衛生組織（World Health Organization）及世界衛生大會（World Health Assembly），外交部繼發布暖心短片後，再度推出宣導網站「台灣醫衛貢獻網2.0」(Leave no one behind），希望呼籲國際社會「Health for all─Taiwan can help」。

世界衛生大會為世界衛生組織最重要的年度會議，由於中國近來不斷壓縮台灣的國際參與，台灣自2017年不再獲邀參與大會，今年的會議即將在五月底於瑞士日內瓦舉辦，政府部門皆坦言此次參與的機會不大。

而為了向國際社會呼籲，不僅台灣需要加入世界衛生組織及世界衛生大會，實際參與全球醫療衛生事務及政策，世界衛生組織同樣也需要擁有高端醫療技術的台灣的參與及貢獻，外交部近來便與衛生福利部、非政府組織及民間團體透過多元管道，試圖爭取各界的支持。

根據外交部新聞稿，「台灣醫衛貢獻網2.0」除了囊括去年四月數位攝影展裡的影像內容外，還新增兩大主題，包括「全民健康覆蓋」及「生醫科技發展」，以圖文並茂方式向世界宣傳台灣的醫衛技術。

外交部表示，除了向世界各國人民展現台灣作為亞洲第一個開辦全民健保的國家，這23年來所累積的豐富經驗確實有助於落實世界衛生組織「全民健康覆蓋」(Universal Health Coverage, UHC）的目標之外，依據去（2017）年「國際生技大會」（BIO International Convention）評定，台灣已躍升為亞洲生醫產業的重要樞紐。

外交部強調，台灣有意願、也有能力與世界衛生組織及各國分享經驗，為全球醫衛政策及事務作出貢獻。

上週發表的國際醫療短片《阿巒的作文課》（“A Perfect Pair”），則是藉由受台灣醫療幫助的越南小學生阿巒的故事，顯現台灣的醫療技術不僅每年吸引成千上萬的國外人士來台就醫，過去半世紀以來，派遣海外的醫事人員更已協助數百萬名外國人士重拾健康。