美警方公布新事證 孫安佐確實擁槍！

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）孫安佐在美涉恐攻威脅學校一案出現重大發展！警方週一（2日）公布新事證，查獲孫嫌擁有一把9釐米手槍，以及共1,600多發子彈。

賓州上達比（Upper Darby）警方說明，寄宿家庭主人趁上週警方還沒抵達搜索前，就先行帶走一只袋子，其中裝有一把9釐米手槍及數百枚AR-15及AK-47槍械專用子彈。手槍是孫安佐從網路購買零件，自行組裝而成。

警方不願透漏，宿家庭主人是從何處取得該只袋子。目前正進行調查，釐清相關細節。

先前調查人員已在他房內起出包括各式子彈、軍用防彈背心、十字弓，及勒脖器具等危險物品。

警方在記者會中表示，對於孫安佐去年8月才赴美，卻已擁有這些軍火，感到訝異。警局總監奇伍德（Michael Chitwood）認為，「他無疑有在計劃什麼。」至於是否有其他人涉案，也尚待調查。

警方指出，在美擁槍與彈藥並不違法，孫安佐目前仍被控恐攻威脅。

儘管如此，由於擁槍是關鍵事證，自由時報報導，救子心切的狄鶯及孫鵬已緊急改聘經驗豐富的律師羅伯特凱勒（Robert Keller）為子辯護。凱勒專精青少年犯罪，曾任美國檢察官。

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孫安佐擁有1,600顆子彈 （畫面翻攝CBS Philly)