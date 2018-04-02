童車分齡制 避免影響骨骼發展 騎乘發展銜接更順暢

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣軟實力揚名國際!!在歐美盛行多年的幼童滑步車，近年來在台灣相當熱門。去年成立的台灣品牌VoomVoom Bikes，在今年即將進軍東北亞日本、東南亞新加坡、甚至將觸角伸及至法國等歐洲地區，另外，讓消費者引頸期盼已久的2018新產品--VoomVoom 6號兒童腳踏車，也將正式上市與消費者見面。

滑步車，顧名思義是車身設計無踏板、無動力傳動系統及輔助輪，是小朋友學習騎腳踏車的先期產品。一般適合幼兒滑步車建議使用年齡是2至5歲，這年紀的孩子正在發展肢體肌肉及左右腦，滑步車的挑戰性夠，難易度適中，小朋友可藉由雙腳滑行訓練肢體協調性、操控力以及大腦平衡感的強化，這就是感覺統合能力的培養；更進一步，透過騎乘活動，對社交能力上與學習的專注力都有正面的效果，因此受到許多重視孩童教育父母的喜愛。

VoomVoom Bike品牌創辦人暨執行長Kevin黃毅民在自行車業超過15年經驗，因為想要讓孩子騎到最好的車，便自己動手設計出針對亞洲兒童人體工學的幼童滑步車，從適體性到細部安全考量，擁有八種別具巧思的特色，都是為了幼童騎乘時的安全、發展與教育意寓為設計出發點。

VoomVoom Bikes在台首創「童車分齡制」：2-5歲學齡前適用滑步車；6歲以上為兒童腳踏車，在各個不同時期，騎乘正確的車款，才是正確選擇。滑步車與腳踏車設計完全不同，包含了車架結構與角度，滑步車適合幼兒騎乘，其重心較低，讓幼兒重量落在正確位置，不影響骨骼發展、也不容易受傷，這就是分齡制的重要性！

而為了讓孩子騎乘發展銜接順暢，VoomVoom Bikes即將推出適用於六歲以上孩童騎乘的童車系列「VoomVoom 6號兒童腳踏車」，四月四日起開放全球預購，此款專為兒童開發，高安全性、擁有易騎乘的皮帶傳動系統，因此無須任何潤滑油來潤滑皮帶，也沒有鍊條系統傳動雜音，透過有效且即時的傳導，來提升騎乘順暢性。

身為父母瞭解父母的需求，VoomVoom Bikes特別設計Voyager攜車袋組合，適用於各種12吋滑步車，彈性的攜車袋可在孩子騎乘後，不用怕弄髒車子或居家環境，更棒的是能為父母減壓的攜車帶，提高父母陪伴孩子玩樂的品質，讓父母帶孩子出門騎車變得輕鬆又有型。