專屬的桌遊和拍痰棒 提升長者自我照顧能力

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）隨著政府長照政策的上路，長照議題也越來越受到民眾和民間團體的關注！弘光科技大學護理學院日前舉辦「專題研究及實作暨實證競賽」，弘光護理系學生針對失智老人設計的「多功能認知訓練遊戲包」老人桌遊，獲得專題研究與實作組口頭發表第一名；利用自拍棒設計的「多功能自助式拍痰棒」讓病患拍痰不求人，則獲得第三名。

「多功能認知訓練遊戲包」設計團隊之一的鄭又燕同學指出，實習時看到很多失智老人認知有問題，因此，決定製作有趣的老人桌遊來改善，花了9個月時間設計了數字加減、數字排大小、文字任務、賓果遊戲、圖像記憶、圖片聯想等6種遊戲，喚醒失智老人記憶，這種遊戲也可以讓3、4歲的小孩玩，達到祖孫同樂又可治療病患的效果。

鄭又燕說，製作遊戲包時參考文獻，發現老人對於紅、黃、綠、藍四種顏色較易辨識，因此，桌遊以這四種顏色為主，並選用日常生活圖片幫助老人聯想記憶。

「多功能自助式拍痰棒」的設計團隊陳俞安同學說，去年到醫院胸腔科實習看到很多長者有痰卻咳不出來，又無法自己使用拍痰器，因此，靈機一動用自拍棒、按摩棒、拍痰杯做出自助式拍痰棒，讓老人家可以自己拍痰。

陳俞安指出，自助式拍痰棒拍打時有彈性、桿子角度可以調整、有伸縮功能、收納方便，製作完成後拿給長者使用，手舉不太起來或是有50肩的患者，都可以輕鬆使用，增加患者自我照顧能力，也減少照顧者的工作負擔。

弘光科大護理學院院長邱艶芬表示，這次參賽的主題相當多元，透過競賽可以讓學生與臨床人員相互交流、觀摩學習，也提升護理人員臨床照護能力，學生透過整合知識及創新實作尋求解決問題的方法，臨床護理師從臨床現象的實證與文獻蒐集，提出臨床應用與建議，讓實務操作更簡便，均展現出體貼及關懷患者的用心。