四月春櫻花海季 逾三成民眾赴日韓旅遊

四月連假將至，正是國人規劃旅行的熱門時段。富邦產險透過大數據分析，投保旅平險的保戶有逾三分之一人次皆是至日韓旅遊，因此將廣受好評的「GO JAPAN」旅平險旅遊優惠專案擴大至韓國，讓民眾不論是去日本或韓國，除了旅遊期間的保險保障外，還能享有租借行李箱、網路wifi機與人氣商店最高15%折扣等多項優惠，申辦快樂旅平卡還有機會將iPhoneX帶回家！

富邦產險建議，民眾規劃旅遊平安險時，應選擇快速便利的投保方式以因應各種旅遊行程規劃，還須特別留意保障內容及保額是否充足。必備項目除了意外傷害身故、殘廢及醫療險外，「旅遊不便險」也是旅遊期間常遇到的風險需求，如班機或行李延誤、行李失竊等；此外，若擔心逛街或隨行兒童不慎打破商品，或是入宿時毀損飯店物品，也可加保「個人責任險」。最後，還須確認承保範圍是否涵蓋海外緊急救援服務，在國外遇到緊急事故時，才能立即獲得醫療協助及轉送回國等保障。

以富邦產險的「快樂旅平卡」為例，僅需完成第一次申辦，核發卡片後，每次旅遊即可撥打全天候24小時服務專線進行投保，打破過去民眾投保旅平險時必須分別提供每位要保人資料的做法。不論是國內或是國外的行程，最晚皆可在出發前1小時進線投保，除了自身的保障外，更能擴大至家族成員，一次為全家人完成保障。保障內容涵蓋旅平險、緊急救援與旅遊不便險，還提供十五歲以下的兒童與符合申根國家規範的高額醫療專屬專案。

為回饋廣大客戶，凡申辦或透過「快樂旅平卡」投保，就有機會月月抽蘋果，還可享有「GO JAPAN」特約商店折扣。不只有連鎖商店及租車優惠，還可享有租借Rimowa行李箱、YoYo嬰兒推車與網路wifi機等多項優惠，提供民眾日韓賞花旅遊小確幸！