富邦：雙印主權債 強健2018資產配置體質

近期中美貿易戰議題，再度引發市場大波動，一如先前所預期，2018市場波動加劇，再次凸顯2018年資產配置如何持盈保泰的重要性。富邦新興雙印主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人陳侑宣建議，在投資人普遍已持有高風險性資產之下，選擇收益相對高、違約風險低、經濟基本面相對無虞的標的，其中以印度、印尼兩國之主權債券最為看好，是投資人應納入2018年投資組合的首選標的。

2018年初以來，印度盧比及印尼盾兌美元匯率明顯偏貶值，主因為雙印兩國等經常帳赤字國家，對美元升息較敏感，但陳侑宣認為，在美元中線走勢仍偏弱的背景下，待美國貿易戰等負面效應隨時間消退後，雙印匯率有機會回穩，不致演變成長期貶值走勢。另外，印度及印尼未來兩年之通膨預期仍屬溫和成長，預估兩國央行將延續中性寬鬆貨幣政策，短期內不致轉向快速緊縮。

陳侑宣進一步指出，印度國債殖利率自2017年年中即持續上行，主因通膨憂慮影響貨幣政策趨緊，加上國債市場供給及需求面問題綜合影響。2月通膨壓力已明顯趨緩，且印度財政部最近公布之舉債計畫也意外大幅減少舉債額度，消除了市場對國債供給增加之疑慮；加上印度政府跟央行目前正在研擬開放外資投資國債上限額度，此舉將有助國債需求增加，為中長線利多因素，國債殖利率也已自年內高點明顯回落。

至於印尼國債，年初以來利率明顯上揚，主要受到國際資金流動影響，美債利率上行加上風險性資產出現修正，印尼匯率偏弱，部分外資減碼印尼股、債。受美國貿易戰影響，近期內風險偏好仍低，印尼國債買盤觀望，利率短線波動難免，但中期待避險情緒消退，匯率回穩，國債走勢將回歸貨幣政策走向。

富邦新興雙印主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)已於3月23日成立，陳侑宣表示，近期展開緩步建倉，建倉初期主要考量點包括雙印國債市況、短期進出買賣成本、規模變動、資本管制措施等。由於雙印兩國均屬資本管制貨幣，短期頻繁交易衍生之交易、稅負相關成本高，因此操作上將盡量避免頻繁反向買賣；印度、印尼國債市場近期表現不佳，氣氛仍偏保守觀望，惟中長線仍看佳，此時正是逢低分批布局的佳機；另外目前印度國債外資可投資限額接近滿載，此額度在4月初將有機會往上開放，故在此之前，印度部分之配置將以Masala債為主。

陳侑宣強調，2018市場波動劇烈已不可避免，建議投資人在投資組合中納入政治相對穩定、經濟成長前景佳之雙印主權債券，既可享有高息收的優勢，同時可達風險分散之效。

主要銀行對雙印未來兩年匯率展望正向穩定